TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması Açıklaması

14.11.2020 15:03
TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılıyor. Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ülke olarak haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan DHL Türkiye Grand Prix'sini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek.

Şentop, yarışlara ilişkin yaptığı açıklamada, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alınmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılıyor. Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ülke olarak haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, büyük emek harcanan uluslararası bu organizasyon ile tüm dünyaya İstanbul'un ve Türkiye'nin hak ettiği şekilde tanıtılacağını kaydetti. Şentop, "Dünya çapındaki gelişmelerde hem sahada hem masadayız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Şentop, açıklamasında, "Formula 1 yarışlarının 9 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak bu büyük organizasyon için yıllardır uğraşıyordu; başarılı oldu, kendisini de tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Ödül törenine katılmayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok arzu ediyordu ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye bir taraftan kapalı Maraş için önemli projeleri gündemine alırken, diğer taraftan da Karabağ'da Azeri kardeşlerini yalnız bırakmadı. Eş zamanlı olarak Formula 1 Grand Prix'sine de ev sahipliğini üstlendi. Dünya çapındaki gelişmelerde hem sahada hem masadayız. Eminim yakın zamanda yeni müjdelerimiz de olacaktır."

TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması Açıklaması

Mustafa Şentop, Formula 1, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Kapıları yukarıya açılan otomobiliyle ilgi odağı olan genç: Başkaları sevgilisine koşar, ben önce arabama koşuyorum
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı         
14:27
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart         
14:26
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti         
13:36
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı         
12:39
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Genç adam Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu         
11:39
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının saklanabileceği dolabı gösterdi         
11:00
Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı         
10:26
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu Düşünceli hırsız, soymak için girdiği iş yerinde içtiği su şişesini doldurup tekrar dolaba koydu         
10:02
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 15:25:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop'tan Formula 1 açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei