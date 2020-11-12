Formula 1 pilotu Daniil Kvyat: İstanbul Park'ta yarışmak için heyecanlanıyorum - Son Dakika

Formula 1 pilotu Daniil Kvyat: İstanbul Park'ta yarışmak için heyecanlanıyorum

12.11.2020 12:50
Formula 1 pilotu Daniil Kvyat: İstanbul Park'ta yarışmak için heyecanlanıyorum, System.String[]

Formula 1 DHL İstanbul GP'siyle ilk kez İstanbul'da yarışmaya hazırlanan Scuderia AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Formula 1 DHL İstanbul GP'siyle ilk kez İstanbul'da yarışmaya hazırlanan Scuderia AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yarışacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Kvyat, "Bu pist benim için de griddeki birçok isim için de yepyeni bir pist. Aynı zamanda hızlı da bir pist. Bu sebeple pistin hızını anlamak ve doğru ayarları bulmak çok önemli. Umarım yarış çizgisini de hızlı bir şekilde oturtabiliriz. Scuderia AlphaTauri takımı olarak istediğimiz sonucu almayı umuyoruz" dedi.

"Bir pilot olarak en güçlü yanın nedir?" şeklindeki soru üzerine ise Daniil Kvyat, "Kariyerim boyunca hep çok yönlü çalıştım. Ama sanırım en iyi olduğum konu; yarış ritmini bulmak ve onu koruyabilmek. Yarış içinde ritmimi çok hızlıca bulabiliyorum. Bu benim güçlü ve üstün olduğuma inandığım yanlarımdan biri. Sıralama Turları'nı göz önüne alırsak griddeki en istikrarlı pilot olmayabilirim belki ama kendimi iyi hissettiğimde gerçekten üst sıralara doğru tırmanabiliyorum" yanıtını verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle yarışın seyircisiz yapılmasıyla ilgili de Daniil Kvyat, "Seyirciler olmadan yarışmak biraz ilginçti. Aslında en başlarda çok büyük bir fark olmadığını düşünüyordum. Ama Rusya'daki yarışlarda taraftar önünde performans gösterince, aradaki farkı da iyice anlamış oldum. Seyircilerin yeniden tribünlerde olması gerçekten çok iyi hissettirdi. Tamamen dolu pistlerde yarışmanın ne kadar olağanüstü bir duygu olduğunu da fark etmiş oldum" diye konuştu.Formula 1 pilotu Daniil Kvyat, "Yarış öncesinde seni en çok motive eden şey nedir? Yarış öncesinde bir rutinin ya da totemin var mı?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi; "Yarış öncesinde özel bir motivasyona ihtiyacım yok. Ben her zaman tutkulu, mücadeleci ve aşırı motive olan bir pilotum. Her yarışta elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve elde edebileceğim en iyi sonucu yakalamaya çalışıyorum. Bir rutin olarak değerlendirilebilir mi bilmiyorum ama yarış öncesinde iyi uyumak, iyi bir ısınma seansı geçirmek ve odaklanmak benim için önemli."Kvyat, kısa, orta ve uzun vadede hedefleriyle ilgili de, "Dediğim gibi ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Formula 1 gibi bir arenada yarışmak zaten çok önemli. Bu arenada tabii ki ben de podyumlar elde etmek, yarışlar kazanmak istiyorum. Umarım da bir gün şampiyonluk için de mücadele edebilirim" ifadelerini kullandı.Scuderia AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi;Türkiye GP'sinden neler bekliyorsun?" İstanbul Park'ta yarışacağım için çok heyecanlıyım. Bu pist benim için de griddeki birçok isim için de yepyeni bir pist. Aynı zamanda hızlı da bir pist. Bu sebeple pistin hızını anlamak ve doğru ayarları bulmak çok önemli. Umarım yarış çizgisini de hızlı bir şekilde oturtabiliriz, Scuderia AlphaTauri takımı olarak istediğimiz sonucu almayı umuyoruz."Yeni bir pistte yarışırken en çok nelere dikkat edersin?"Yeni bir piste gelmeden önce bu pistle ilgili videoları izlemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi viraja nasıl gireceğini, hangi çizgiyi seçmen gerektiğini bu şekilde anlayabiliyorsun. Bu tip yeni pistlerde yarış çizgisini ve frenaj noktalarını olabildiğince erken anlayabilmek önemli."İstanbul Park ya da Türkiye ile ilgili bir şeyler okudun ya da izledin mi?"Benim için videolar daha önemli. Bu sebeple de İstanbul Park'la ilgili birkaç video izledim. Pistin yapısını gerçekten beğendim. Güzel bir pist gibi duruyor." İstanbul Park'ın seni en heyecanlandıran kısmı nedir?"Tabii ki herkesin konuştuğu 8'inci viraj beni de çok heyecanlandırıyor. Uzun bir viraj. Bu virajın araçları nasıl karşılayacağını çok merak ediyorum."Son olarak Türkiye'deki hayranlarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

"Umarım Türk Formula 1 severler de bu yarış için en az bizim kadar heyecanlılardır. Onların heyecanlı ve keyifli bir yarış izleyebilmelerini sağlayabilmek istiyoruz."


Formula 1 pilotu Daniil Kvyat: İstanbul Park'ta yarışmak için heyecanlanıyorum
Formula 1 pilotu Daniil Kvyat: İstanbul Park'ta yarışmak için heyecanlanıyorum
Formula 1 pilotu Daniil Kvyat: İstanbul Park'ta yarışmak için heyecanlanıyorum

İstanbul Park, Daniil Kvyat, Formula 1, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 pilotu Daniil Kvyat: İstanbul Park'ta yarışmak için heyecanlanıyorum - Son Dakika Spor


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