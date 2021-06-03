Formula 1 pilotu Hamilton'dan Japon tenisçi Osaka'ya destek

Formula 1 takımı Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, depresyonda olduğu gerekçesiyle Fransa Açık'tan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya destek verdi.

Büyük Britanyalı sürücü, hafta sonu koşulacak Azerbaycan Grand Prix'si öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Osaka'ya basın toplantısına katılmadığı için ceza verilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Japon tenisçiye gösterilen tepkinin saçma olduğunu kaydeden Hamilton, "Birisi kişisel ruh sağlığı hakkında konuşuyor ve bunun için para cezası alıyor. Bu hiç hoş değildi ve kesinlikle daha iyi idare edebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Osaka'nın kendisini iyi hissetmediği için medya önüne çıkmadığını hatırlatan Lewis Hamilton, "Gençken ben de benzer durumları yaşadım ve bana herhangi bir destek verilmedi. Gençler bu durumlarla karşılaşabiliyor. Bizim daha fazla destek olmamız lazım, kimse kendini baskı altında hissetmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Açık'ta basın toplantısına katılmadığı için turnuvadan ihracı gündeme gelen Osaka, 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirterek organizasyondan çekilmişti.