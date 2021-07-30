Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı

Orman yangınlarında sabotaj var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt

Türkiye'deki orman yangıları tüm dünyada gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Birçok ünlü isimden Türkiye'ye destek mesajları gelirken Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton da yangınlar karşısında kayıtsız kalmadı.

"TÜRKİYE VE GEZEGEN İÇİN DUA EDİYORUM"

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton sosyal medya hesabından Türkiye'nin yanında olduğunun mesajını verdi. Brezilyalı pilot yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.