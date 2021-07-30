Üye Girişi
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı - Son Dakika

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı

30.07.2021 17:00

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına sessiz kalmadı. Brezilyalı pilot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki orman yangıları tüm dünyada gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Birçok ünlü isimden Türkiye'ye destek mesajları gelirken Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton da yangınlar karşısında kayıtsız kalmadı.

"TÜRKİYE VE GEZEGEN İÇİN DUA EDİYORUM"

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton sosyal medya hesabından Türkiye'nin yanında olduğunun mesajını verdi. Brezilyalı pilot yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! Orman yangınlarına kayıtsız kalmadı
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı

Lewis Hamilton, Formula 1, Türkiye, dua, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun 17:13 PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal soğan sözlerini hatırlatıp: Sözünüzü tutun Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı 16:29 Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda! Bakanlar tabutları omzunda taşıdı
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! 15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı 15:27 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı Son Dakika! Erdoğan'dan 14:43 Son Dakika! Erdoğan'dan "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna cevap: Kabine toplantısında ele alacağız
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki 14:20 Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı 13:57 Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Son Dakika Haberleri
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
16:58 Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek
16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
16:32 YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
15:55 Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım
15:41 Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi
15:39 Messi'nin 5 yaşındaki oğlu Mateo, topla yaptıklarıyla görenleri şaşkına çevirdi
15:26 Zam alamayınca kanalı bıraktı! FOX TV ile yollarını ayıran Zuhal Topal, ATV ile anlaştı
15:08 Avrupa'da son iki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek         
16:59
Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı Minecraft oyuncusu, okyanusun ortasına devasa bir yapı inşa etmek için 6 ay harcadı         
16:35
Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım Becali büyük bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım         
15:56
Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur         
15:30
Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı Son Dakika! Yangınla mücadele kapsamında İstanbul genelinde ormanlara giriş 1 ay yasaklandı         
14:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor         
14:38
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu         
11:41
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım         
11:04
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 17:21:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement