Türkiye'deki orman yangıları tüm dünyada gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Birçok ünlü isimden Türkiye'ye destek mesajları gelirken Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton da yangınlar karşısında kayıtsız kalmadı.
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton sosyal medya hesabından Türkiye'nin yanında olduğunun mesajını verdi. Brezilyalı pilot yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı - Son Dakika Spor