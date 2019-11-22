Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi

Formula 1 takımlardan Red Bull, yerçekimsiz ortamda bir yarış arabasının tekerleklerini değiştirerek ilginç bir deneyime imza attı. Red Bull pit-stop ekibi 17 Kasım'da düzenlenen Brezilya Grand Prix'sinde sürücü Max Verstappen'in patlayan lastiğini 1.82 saniyede değiştirerek dünya rekoru kırmıştıView on euronews