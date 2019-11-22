Son Dakika Haberleri: Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi
Son Dakika Dünya Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi - Son Dakika Dünya

Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi

6 saat önce

Formula 1 takımlardan Red Bull, yerçekimsiz ortamda bir yarış arabasının tekerleklerini değiştirerek ilginç bir deneyime imza attı.

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Formula 1 takımlardan Red Bull, yerçekimsiz ortamda bir yarış arabasının tekerleklerini değiştirerek ilginç bir deneyime imza attı. Red Bull pit-stop ekibi 17 Kasım'da düzenlenen Brezilya Grand Prix'sinde sürücü Max Verstappen'in patlayan lastiğini 1.82 saniyede değiştirerek dünya rekoru kırmıştıView on euronews

Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi

Max Verstappen, Red Bull, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:03 
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