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Formula 1 pit-stop ekibi yerçekimsiz ortamda yarış aracının lastiklerini değiştirdi
6 saat önce
Formula 1 takımlardan Red Bull, yerçekimsiz ortamda bir yarış arabasının tekerleklerini değiştirerek ilginç bir deneyime imza attı.
Formula 1 takımlardan Red Bull, yerçekimsiz ortamda bir yarış arabasının tekerleklerini değiştirerek ilginç bir deneyime imza attı. Red Bull pit-stop ekibi 17 Kasım'da düzenlenen Brezilya Grand Prix'sinde sürücü Max Verstappen'in patlayan lastiğini 1.82 saniyede değiştirerek dünya rekoru kırmıştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:03
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