Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı

Formula 1'den yapılan bilgilendirmede, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağı, Fransa Grand Prix'sinin 18-20 Haziran'a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran'da Avusturya'da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi. Geçtiğimiz ay Formula 1 yönetimi 14 günlük karantina süresinin zorunlu olması ve Formula 1 için bu kuralın aşılamaması nedeniyle İstanbul'un Kanada'nın yerine geçtiğini duyurmuştu.

"TÜRKİYE ÇOK İSTEKLİYDİ"

Başka adayların da olduğunu belirten Domenicali, " Türkiye'deki organizatörler ve yetkililer, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak için çok istekliydi. Birçok aday vardı ama bu nedenle İstanbul'u seçtik" açıklamasını yapmıştı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

İstanbul'daki yarışın iptaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle maalesef Haziran ayında Türkiye'de yarışmak mümkün değil." ifadeleri kullanıldı.

"BU GURURU TEKRARLAYACAĞIZ"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da konuyla ilişkin, "Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz" diye konuştu.