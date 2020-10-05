"Formula-1" seyircisiz yapılacak - Son Dakika

İL Hıfzıssıhha Kurulu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek 'Formula-1' yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasıö yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:52 - Kaynak: DHA
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