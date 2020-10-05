"Formula-1" seyircisiz yapılacak - Son Dakika

İL Hıfzıssıhha Kurulu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek 'Formula-1' yarışının seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılmasıö yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."