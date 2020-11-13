Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci antrenman seansı tamamlandı.

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