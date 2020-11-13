Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı - Son Dakika

Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı

13.11.2020 16:49
Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı, System.String[]

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci antrenman seansı tamamlandı.

Uğur CAN/ - 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci antrenman seansı tamamlandı.

9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte bugün saat 11.00'de yapılan 1'inci antrenman seansıyla start aldı. İlk antrenman seansının ardından saat 15.00'te ise 2'nci antrenman seansı yapılırken, günün iki seansı da 1,5 saat sürdü.

İlk antrenman seansını lider tamamlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ikinci antrenman turunda da zirveyi alan isim oldu. Verstappen, 1.28.330'luk derecesiyle ilk sırayı aldı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1.28.731'le 2'nci sırayı alırken, Mercedes'ten Valtteri Bottas ise 1.28.905'le 3'üncü sırada yer aldı.İlk antrenman seansını 15'inci sırada noktalayan Mercedes'in yıldızı Lewis Hamilton ise 2'nci antrenman seansında 1.29.180'lik derecesiyle 4'üncü sırada yer aldı.2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix 2'nci antrenman seansında ilk 10'da yer alan isimlerin elde ettiği dereceler şu şekilde: 1- Max Verstappen - Red Bull - 1.28.3302- Charles Leclerc - Ferrari - 1.28.7313- Valtteri Bottas - Mercedes - 1.28.9054- Lewis Hamilton - Mercedes - 1.29.1805- Alex Albon - Red Bull - 1.29.3636- Daniil Kvyat - AlphaTauri - 1.29.6897- Pierre Gasly - AlphaTauri - 1.29.9448- Sebastian Vettel - Ferrari - 1.30.0229- Lance Stroll - Racing Point - 1.30.29710- Lando Norris - McLaren - 1.30.907

Formula 1 Türkiye GP'de yarın saat 12.00'de 3'üncü antrenman seansı yapılacakken, saat 15.00'te ise sıralama turları koşulacak.


Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı
Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı
Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı

Dünya Şampiyonası, Grand Prix, Formula 1, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci antrenman seansı tamamlandı - Son Dakika Spor


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