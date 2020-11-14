Formula 1 Türkiye GP'de 2'nci sıralama turu tamamlandı

Uğur CAN/ - 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde 2'nci sıralama turu tamamlandı. Son 5 sırada yer alan Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) ve Pierre Gasly (AlphaTauri) son sıralama turuna kalamadı.

Intercity İstanbul Park'ta 2'nci sıralama turu sona erdi. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in bir kez daha lider tamamladığı 2'nci sıralama turunda son 5 sırada yer alan Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) ve Pierre Gasly (AlphaTauri) 3'üncü sıralama turuna kalma hakkını kazanamadı.