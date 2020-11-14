Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı (2)
14.11.2020 16:03
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında 2'nci kez kırmızı bayrak kararı çıktı.
Uğur CAN/ - 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında 2'nci kez kırmızı bayrak kararı çıktı.
Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, Haas pilotu Romain Grosjean, çakıl havuzunda kaldı. Grosjean'in 1'inci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.
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