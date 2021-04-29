Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde heyecen dorukta - Son Dakika

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde heyecen dorukta

29.04.2021 10:34
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde heyecen dorukta, System.String[]

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7'nci ayağı Türkiye Grand Prix'si, dünyaca ünlü pilotları yeniden Türkiye'ye getirecek.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7'nci ayağı Türkiye Grand Prix'si, dünyaca ünlü pilotları yeniden Türkiye'ye getirecek.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7'nci ayağı Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul InterCity Park'ta koşulacak. FIA, Kanada Grand Prix'sinin takvimden çıkarıldığını ve Türkiye Grand Prix'sinin takvime eklendiğini duyururken, Türkiye bu açıklamayla birlikte üst üste 2'nci kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Hamilton'lı Mercedes, Verstappen'li Red Bull, Leclerc'li Ferrari, Vettel'li Aston Martin, Fernando Alonso'lu Alpine ve daha birçok yıldız pilot ile takım, 11-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yarışacak. Dev yarışı Tivibu aboneleri S Sport kanalı üzerinden izleyebilecek.

HAMİLTON VE VERSTAPPEN ÇEKİŞMESİ HIZLI BAŞLADI2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2 yarış geride kalırken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen arasındaki çekişme, motor sporları severlerde büyük heyecan uyandırdı. Sezonun ilk ayağı Bahreyn GP'de Lewis Hamilton - Max Verstappen çekişmesinde kazanan Büyük Britanyalı pilot olurken, sezonun ikinci yarışı İtalya GP'de ise kazanan Hollandalı pilot olmuştu.GEÇEN SEZONUN EN HEYECANLI YARIŞI2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü yarışı Türkiye GP'de Lewis Hamilton 6'ncı sıradan gelerek liderliği almış ve bitime 3 yarış kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Lance Stroll'ün kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldığı Grand Prix, sosyal medyada yapılan anketlerde yarışseverler tarafından sezonun en heyecanlı yarışı seçilmişti.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde heyecen dorukta

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Haziran, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde heyecen dorukta - Son Dakika Spor


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