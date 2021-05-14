Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edildi

İstanbul'da 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle Fransa Grand Prix'si bir hafta önceye alındı ve 18-20 Haziran'da yapılacak.

Avusturya'da ise ilki 25-27 Haziran, ikincisiyse 2-4 Temmuz tarihlerinde iki Grand Prix organize edilecek.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorduk ancak konulan seyahat kısıtlamaları Haziran'da orada olamamamız anlamına geliyor" dedi.

Stefano Domenicali ayrıca "Türkiye'deki organizatörlere ve makamlara son haftalardaki tüm çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Fransa ve Avusturya'daki organizatörlere de bu çözümü bulmaktaki hızları, esneklikleri ve çabaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Domenicali, aldıkları kararın, Formula 1'in gelişmeler karşısında çabuk reaksiyon gösterme ve çözümler bulabilme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini" söyledi.

UEFA da dün İngiltere Premier Ligi takımları Manchester City ve Chelsea arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin, Portekiz'in Porto kentine alındığını açıklamıştı.

İngiltere'nin geçen hafta Türkiye'yi, dönüşte 10 günlük otel karantinasına girilen "kırmızı liste"ye alması nedeniyle, İngiliz taraftarların maça gidebilmesi zorlaşmıştı.