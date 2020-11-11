Formula 1 Türkiye Grand Prix'si TV+'ta

Türkiye'ye 9 yıl aradan sonra geri dönen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul yarışı TV+'ta olacak.

Turkcell açıklamasına göre, TV+, dünyanın en önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağının tüm heyecanı TV+'ta canlı yayınlarla ekrana gelecek. F1'de ilk antrenman turlarından yarışa kadar 3 günlük kesintisiz yayın, 13-15 Kasım'da S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olarak Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye'de de TV+ ekranlarından yarışseverlere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. antrenman turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. antrenman turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan naklen yayınlanacak.