Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.
Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
|Bilet kategorileri
|Kampanyalı bilet fiyatları
|31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
|Platinum (Ana tribün)
|3.300
|4.125
|Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)
|2.600
|3.250
|Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
|Gold 3 (Ana tribün ek)
|2.300
|2.875
|Gold Açık
|2.000
|2.500
|Silver 1 (1. viraj)
|1.500
|1.875
|Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)
|900
|1.125
|Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)
|1.250
|1.565
|Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)
|600
|750
|Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)
|1.500
|1.875
|Silver 9 (11. viraj)
|950
|1190
|General Admission (Açık alan)
|300
|375
Kaynak: AA
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