Son Dakika Haberleri: Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti

Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti

59 dakika önce

Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting, akciğer embolisi rahatsızlığı nedeniyle Avustralya'nın Melbourne kentinde 66 yaşında hayatını kaybetti.

Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting Hayatını Kaybetti, System.String[]
Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting, akciğer embolisi rahatsızlığı nedeniyle Avustralya'nın Melbourne kentinde 66 yaşında hayatını kaybetti.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Charlie Whiting, Formula 1'de yeni sezonun ilk ayağı olan Avustralya Grand Prix'sine 3 gün kala, 66 yaşında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde Melbourne'de hayatını kaybeden Whiting'in ölümüne akciğer embolisi rahatsızlığının neden olduğu belirtildi.

Whiting'in ölümüne neden olan akciğer embolisi, kalpten akciğere giden atardamarın tıkanmasına bağlı olarak, bu organın yeterli görevi yapamaması sonucu ölüm riski yüksek bir hastalık olarak biliniyor.

Todt: "Formula 1, sadık bir dost ve karizmatik bir elçisini kaybetti"

FIA Başkanı Jean Todt, uzun yıllar birlikte çalıştıkları Charlie Whiting'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu dile getirip, Formula 1'in yeri doldurulamaz bir yarış direktörünü kaybettiğini belirtti.

Açıklamasında, Whiting'in ailesi, FIA ve motor sporları camiasına başsağlığı dileğinde bulunan Todt, "Formula 1, sadık bir dost ve karizmatik bir elçisini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Formula 1 kariyerine 1977 yılında Hesket takımıyla başladıktan sonra 1988 yılında federasyona katılan ve FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası organizasyonlarında çeşitli pozisyonlarda bulunan Whiting, 1997 yılından bu yana yarış direktörü olarak görev yapıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Avustralya, Spor
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