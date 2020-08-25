Formula 1, yeniden İstanbul'da - Son Dakika

Formula 1, yeniden İstanbul'da

Türkiye'nin 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yaptığı, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1, 9 yıl aradan sonra 2020 yılı takvimi kapsamında 15 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışla birlikte Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor.

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Türkiye'nin 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yaptığı, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1, 9 yıl aradan sonra 2020 yılı takvimi kapsamında 15 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışla birlikte Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor.

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olarak 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi projesinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun. 2013 yılından bu yana gözümüz gibi baktığımız,Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Intercity İstanbul Park'taki büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtacağız" dedi.Vural Ak, "Bu sözleşmeyi Intercity olarak tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1'i tekrar ülkemize kazandırırken, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmamak çok önemliydi. Proje süresince devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.'2013 YILINDAN BU YANA HAYALİNİ KURUYORDUK'Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi çalışmalarını, Intercity İstanbul Park pistinin işletmesini aldıkları 2013 yılından bu yana büyük bir arzu ve titizlikle yürüttüklerini de ifade eden Vural Ak, "Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini devraldığımız ilk günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği ve otomotiv sektörü için her yıl 300 günden fazla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. Formula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul'u da dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin her an yarış olacakmışçasına aktif ve hazır olmasıydı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Park, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1, yeniden İstanbul'da - Son Dakika Spor

Son Dakika

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