Formula 1 yönetimi, Bernie Ecclestone’un demecine dair açıklama yaptı

Eskiden Formula 1 organizasyonunun başında olan Bernie Ecclestone, CNN’e katıldığı bir yayında, “ Lewis Hamilton, sürücüler arasında farkındalık yaratmaya çalışıyor fakat bu F1 için iyi veya kötü bir şey değil. İnsanlar işe tek bir açıdan bakıyor. Aslıda birçok olayda siyahiler beyazlardan daha fazla ırkçılık yapıyorlar.” demecini vermişti.

Formula 1’in medya organlarından konuya dair şu açıklama yapıldı: “Bay Ecclestone, 2017’de organizasyonumuzdan ayrıldı ve o yıldan beri bizimle hiçbir bağı bulunmuyor.”

Altı kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, motorsporlarında ırkçılığa dair farkındalık yaratan ilk sürücü olmuştu.

Formula 1’in mevcut başkanı Chase Carey ise spor organizasyonlarında ırkçılığı ortadan kaldırmak için kurulan bir vakfa bir milyon dolar bağışlamıştı.