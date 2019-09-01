Son Dakika Haberleri: Formula 2'de kaza: 22 yaşındaki yarışçı Anthoine Hubert yaşamını yitirdi
BBC
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Formula 2'de kaza: 22 yaşındaki yarışçı Anthoine Hubert yaşamını yitirdi

3 saat önce

Formula 2 pilotu Anthoine Hubert, Belçika Grand Prixinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Formula 2'de kaza: 22 yaşındaki yarışçı Anthoine Hubert yaşamını yitirdi, System.String[]

Formula 2 pilotu Anthoine Hubert, Belçika Grand Prixinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

22 yaşındaki Fransız yarışçı, Amerikalı Juan Manuel Correa'nın aracıyla çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Yarışı düzenleyen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Hubert'in dün yerel saatle 18.35'te yaşamını yitirdiğini duyurduğu.

Kazada yaralanan Correa ise yoğun bakıma kaldırıldı.

İki bacağı kırılan ve omurgasından yaralanan 20 yaşındaki Corea'nın durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu açıklandı.

Dünkü kazanın ardından yarış önce durdurulmuş, kazanın ciddiyetinin anlaşılmasının ardından da iptal edilmişti.

Formula 2, bugün düzenlenecek yarışın "Hubert'e saygı için" iptal edildiğini açıklarken Formula 3 yarışlarının devam edeceği duyuruldu.

BWT Arden takımı için yarışan Hubert, bu yıl kazandığı iki yarışla pilotlar sıralamasında sekizinci sırada bulunuyordu.

Formula 1'de takımı bulunan Renault, "Anthoine, Renault Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Akademisi'nin bir parçasıydı ve F1'den önceki son seviye olan F2'de yarışıyordu. Fransız yarışçı çok yetenekli, enerjik ve pozitifti. Gülüşü diğer genç yarışçılarımızın yüzünü aydınlatıyordu" dedi.

Hubert'in ölümünün ardından aralarında Fernando Alonso ve Lewis Hamilton gibi eski ve yeni F1 pilotlarının olduğu çok sayıda kişi başsağlığı mesajı paylaştı.

Anthoine Hubert, Belçika, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:54 
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