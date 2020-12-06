Formula 2'de şampiyon Mick Schumacher

2020 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Prema Racing'in İsviçreli pilotu Mick Schumacher şampiyon oldu.

7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de sezonu şampiyon olarak noktaladı. Bugün koşulan sezonun 12'nci yarışı Sakhir Grand Prix'sini 18'inci sırada noktalayan Schumacher, UNI-Virtuosi pilotu Callum Ilott'un yarışı 10'uncu sırada tamamlamasıyla birlikte şampiyonluğa ulaştı. 215 puanla şampiyonluk kazanan Schumacher'i 201 puanla Callum Ilott ile 200 puanlı Yuki Tsunoda (Carlin) takip etti.Mick Schumacher, Formula 1 2021 sezonunda Haas ile yarışacak.