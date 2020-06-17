Formula E Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

Formula E Ağustos'ta başlıyor

Organizasyondan yapılan açıklamada, Berlin'deki Tempelhof Havaalanı Pisti'nde 5-6, 8-9 ve 12-13 Ağustos tarihlerinde farklı pist konfigürasyonları kullanılarak toplam 6 yarış yapılacağı belirtildi.

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Organizasyondan yapılan açıklamada, Berlin'deki Tempelhof Havaalanı Pisti'nde 5-6, 8-9 ve 12-13 Ağustos tarihlerinde farklı pist konfigürasyonları kullanılarak toplam 6 yarış yapılacağı belirtildi.


Salgın nedeniyle mart ayından bu yana ertelenen şampiyonada Berlin'de düzenlecek 6 yarışa da seyirci alınmayacak ve organizasyonun çevresindeki bölgelerde kalabalık ortamlar engellenecek.


Salgından önce 5 etabı tamamlanan şampiyonada DS Techeetah takımından Portekizli pilot Antonio Felix da Costa lider konumda bulunuyor.


Berlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:52 

Son Dakika Spor Formula E Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika Spor
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