Formula E ağustosta yeniden başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2019-20 sezonu Formula E Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında 9 gün içinde düzenlenecek 6 yarışla yeniden başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2019-20 sezonu Formula E Şampiyonası, Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında 9 gün içinde düzenlenecek 6 yarışla yeniden başlayacak. Organizasyondan yapılan açıklamada, Berlin'deki Tempelhof Havaalanı Pisti'nde 5-6, 8-9 ve 12-13 Ağustos tarihlerinde farklı pist konfigürasyonları kullanılarak toplam 6 yarış yapılacağı belirtildi. Salgın nedeniyle mart ayından bu yana ertelenen şampiyonada Berlin'de düzenlecek 6 yarışa da seyirci alınmayacak ve organizasyonun çevresindeki bölgelerde kalabalık ortamlar engellenecek. Salgından önce 5 etabı tamamlanan şampiyonada DS Techeetah takımından Portekizli pilot Antonio Felix da Costa lider konumda bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor

UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı

Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti

Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti

Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı

Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek

Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika