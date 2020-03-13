Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı - Son Dakika Spor

Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı

6 saat önce

Elektrikli otomobillerin yarıştığı 2020 Formula E Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici bir süreliğine askıya alındı.

Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı, System.String[]

Elektrikli otomobillerin yarıştığı 2020 Formula E Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici bir süreliğine askıya alındı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, uzmanlarla yapılan görüşmenin ardından, özellikle Avrupa'da yayılan salgının etkisinin, gelecek ay boyunca zirve yaparak devam etmesinin öngörüldüğü, bu gerekçeyle Formula E'nin bir süreliğine askıya alındığı belirtildi.

Formula E'den yapılan önceki duyurularda, 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayaklarının ertelendiği, 6 Haziran'daki Endonezya yarışının ise iptal edildiği bildirilmişti.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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