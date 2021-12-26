Üye Girişi
FormuLaz heyecanını kış mevsimine taşıdılar - Son Dakika

FormuLaz heyecanını kış mevsimine taşıdılar

26.12.2021 12:36

Tahta arabasını alan kara aldırış etmeden yarışmak için Tunca Beldesi'nin yolunu tuttu.

Tahta arabasını alan kara aldırış etmeden yarışmak için Tunca Beldesi'nin yolunu tuttu. Rize'nin Ardeşen ilçesinde her yıl Ağustos ayında düzenlenen ve ününü ülke dışına kadar çıkaran, adına Formula yarışlarından esinlenerek alan Redbull FormuLaz tahta araba yarışlarının aynısı bu yıl kışın da düzenlendi.

2021 yılını geride bırakacağımız şu günlerde soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen tahta araba tutkunları Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde toplandı. Yoğun kar yağışının ardından yolların henüz yeni açıldığı Tunca Beldesi'ne karda tahta araba yarışları yapıldı. Tutkuyu gelenek haline getiren Tunca Beldesi sakinleri hafta sonunu yarışarak geçirdi. Yarışların düzenlendiği Selamet Tepesi mevkiinde bir araya gelen yarışçılar kar üstünde yarış tutkusunu adrenalin ile birlikte yaşadı.

"FormuLaz ile çocukların hayali gerçekleşmiş oldu"

FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül yaptığı açıklamada "Günümüz teknolojisinde bilgisayar ve tabletler olunca tahta araba kültürü unutulmuştu. 2009 yılında bunu yarış haline getirdik. Belediye Başkanımız Ahmet Naci Aytemiz'in desteği ile birlikte yarışlarımızı ulusal düzeyde duyurduk. Artık her çocuğun da hayali gerçekleşmiş oldu" dedi.

"Yarışçıların kara lastik ve kıl çorabı giymesi zorunlu"

FormuLaz tahta arabaların özelliklerinin altını çizen Gül "Arabaların uzunluğu 170 genişliği ise 70 santimdir. Tahta ve ahşap dışında metal aksam kullanılmayacak. Yarışçıların da kara lastik ve kıl çorabı kullanılması zorunlu. Yarışlarda muayene istasyonu kurduk ve burada geçtikten sonra yarışa katılabiliyor. Her yıl 15-20 araç muayeneden geçemeyerek yarışlara katılamıyor" ifadelerini kullandı.

"Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz"

Yarışları tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül "Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yarışlarda arabaları her yarışçı kendisi yapıyor. Başkalarının araçlarıyla yarışılmıyor. Aslında yarış araba yapımından itibaren başlıyor. Kendine özgü kullanılan malzemeler ve taktikler var" açıklamasında bulundu.

"Yarışları kışın da yapmayı düşünüyoruz"

Başkan Gül, "Ağustos ayında yapıyorduk her yıl. Baktık ki kış mevsiminde etkinlik yapalım düşüncesi bizleri bugün burada olmamıza ve yarışları kışın da yapmamız gerektiğini hissettirdi. Kışın yapılan yarışlar daha adrenalin dolu oluyor" dedi.

Yarışçılar yarış sonrası ateş etrafında tulum eşliğinde horon oynayarak gönüllerince bir gün geçirmiş oldu.

FormuLaz heyecanını kış mevsimine taşıdılar
FormuLaz heyecanını kış mevsimine taşıdılar
FormuLaz heyecanını kış mevsimine taşıdılar

YORUMLAR
500

Formula 1, Otomobil, Tunca, kar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FormuLaz heyecanını kış mevsimine taşıdılar - Son Dakika


Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi         
14:39
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34

Son Dakika Haberleri
14:39 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
14:28 Anne koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri ağlattı
14:25 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum
14:13 Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
13:59 Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak
13:50 Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!
13:49 Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı
13:47 Lille'de Milli futbolcularımızı yıkacak karar
13:38 Karısını ve üvey kardeşini araba garajında cinsel ilişkiye girerken bastı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 14:52:57. #1.12#
SON DAKİKA: FormuLaz heyecanını kış mevsimine taşıdılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement