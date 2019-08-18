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'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2)

43 dakika önce

VİRAJI ALAMAYAN YARIŞÇI YARALANDIRize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Formulaz' tahta araba yarışlarının final bölümünde, yarışmacı Levent Gök, virajı alamayarak tahta arabasıyla çay bahçesine devrildi.

'Formulaz' tahta araba yarışları nefes kesti (2), System.String[]


VİRAJI ALAMAYAN YARIŞÇI YARALANDI
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde, bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Formulaz' tahta araba yarışlarının final bölümünde, yarışmacı Levent Gök, virajı alamayarak tahta arabasıyla çay bahçesine devrildi. Tahta aracın devrilmesiyle yol kenarındaki şarampole savrulan Gök, yaralandı. Çevredeki sağlık ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yarılı yarışmacı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gök'ün durumunun iyi olduğu belirtildi. Yarışların final bölümünde meydana gelen kaza yerine giden AK Parti milletvekilleri Kenan Sofuoğlu ve Osman Aşkın Bak, yaralı ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Levent Gök, Ardeşen, Tunca, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:38 Kaynak: DHA
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