FORT MYERS, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı can kaybı 110'u aştı. Yüz binlerce aboneye elektrik verilemiyor. CNN televizyonunun Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, 105'i Florid a'da ve beşi Kuzey Carolina 'da olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.