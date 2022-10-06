ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu - Son Dakika
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ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu

06.10.2022 10:52
ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu

FORT MYERS, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı can kaybı 110'u aştı.

FORT MYERS, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı can kaybı 110'u aştı. Yüz binlerce aboneye elektrik verilemiyor. CNN televizyonunun Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, 105'i Florid a'da ve beşi Kuzey Carolina'da olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Myers şehrinin, Ian Kasırgası sonrası görünümü, 4 Ekim 2022. Fotoğraf: Rolando López/Xinhua)

ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Myers şehrinin, Ian Kasırgası sonrası görünümü, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rolando López/Xinhua)

ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Myers şehrinin, Ian Kasırgası sonrası görünümü, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rolando López/Xinhua)

YORUMLAR
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Eski ABD Başkanı Donald Trump Miami'de Eski ABD Başkanı Donald Trump Miami'de ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde 'destek' mesajı verdi ABD Başkanı Biden, Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaretinde 'destek' mesajı verdi
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Ian Kasırgası En Az 110 Kişinin Öldümüne Neden Oldu - Son Dakika
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