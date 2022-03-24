Fortify Rights: Myanmar'da sivillere saldırıya izin veren komutanlık kuruldu - Son Dakika
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Fortify Rights: Myanmar'da sivillere saldırıya izin veren komutanlık kuruldu

24.03.2022 15:03
Fortify Rights: Myanmar'da sivillere saldırıya izin veren komutanlık kuruldu

İnsan hakları örgütü Fortify Rights, Myanmar'da darbenin ardından askeri yönetimin, sivillere yönelik saldırılara izin veren özel bir komutanlık kurduğu bildirildi.

İnsan hakları örgütü Fortify Rights, Myanmar'da darbenin ardından askeri yönetimin, sivillere yönelik saldırılara izin veren özel bir komutanlık kurduğu bildirildi.

Al Jazeera'nın haberine göre, Fortify Rights ve Yale Hukuk Okulu Schell Center'ın hazırladığı "Hiçbir Yer Güvenli Değil" adlı raporda, Myanmar ordusunun korku salmak ve protestocuları öldürmek için keskin nişancılar görevlendirdiği kaydedildi.

Protestocular, sağlık görevlileri ve eski silahlı kuvvetler mensubu da dahil olmak üzere 128 tanığın ifadesine ve çeşitli kaynaklardan sızdırılan belgelere dayandırılan raporda, askeri yönetimin, silahsız sivillere yönelik saldırılara izin veren özel bir komutanlık kurduğu ifade edildi.

Raporda, askerlere "bir merminin bir düşmana eşit olduğundan emin olmalarını" söyleyen rehber kitapçık verildiği belirtildi.

Fortify Rights yöneticisi Matthew Smith, söz konusu suçlardan sorumlu kişilerin cezalandırılması ve yargılanması gerektiğini söyledi.

Yale Hukuk Okulu Schell Center'dan Roger Polack, bu raporun gelecekteki soruşturmalar için temel oluşturabileceğine inandığını kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

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İnsan Hakları, Al Jazeera, Myanmar, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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