Fortify Rights'tan, Bangladeş'e Arakanlı Müslümanları Ada'ya zorla göndermeme çağrısı - Son Dakika

Güney Doğu Asya merkezli insan hakları kuruluşu Fortify Rights, Bangladeş yönetimini, Arakanlı Müslümanlara Bhasan Char Adası'na gitme konusunda baskı uygulamamaya çağırdı.

Fortify Rights'tan yapılan açıklamada, "Bangladeş hükümeti, ana karadaki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların, zorla ve gönülsüz şekilde, uzak ve sellere karşı korunaksız Bhasan Char Adası'na naklini engellemelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fortify Rights grubunun ulaştığı tanıklıklar ve videoların, gereksiz aile ayrılığını da içeren zorla ve gönülsüz nakiller yapıldığını gösterdiği kaydedilerek, bu nakillerin Bangladeş ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından 9 Ekim 2021'de imzalanan anlaşmayı ihlal ettiği vurgulandı.

"Mültecilerin hakları var, Bangladeş hükümeti ile BMMYK'nin bu hakları koruma ve Bhasan Char'a bu tacize varan zorla nakilleri engelleme sorumluluğu var." ifadesini kullanan Fortify Rights Bölge Direktörü Ismail Wolff, soykırım kurbanı Arakanlı Müslümanları ailelerinden ayırmanın zalimce ve insanlık dışı olduğunu vurguladı.

Bangladeş hükümeti, nakillerin gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirtiyor

Diğer yandan, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Myanmar Genel Direktörü Miah Md. Mainul Kabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm nakil sürecinin gönüllülük esasına dayalı şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

"Ada'daki daha iyi yaşama koşullarına geçmek isteyen Arakanlı Müslümanlar kendi istekleriyle nakledildi." ifadesini kullanan Kabir, Fortify Rights kuruluşunun konuyla ilgili raporunun gerçekleri yansıtmadığını, rapor hazırlanmadan önce kendileriyle hiçbir şekilde irtibata geçilmediğini dile getirdi.

Kabir, Ada'ya giden son ekibin arasında oradaki yaşama koşullarını görmek isteyen 90 Arakanlı Müslüman olduğunu, bunların daha sonra ana karadaki kamplara döneceğini, bunun daha önce yaşanmış örnekleri olduğunu aktararak, Bhasan Char Adası'nda daha iyi yaşam ortamı oluşturduklarını savundu.

Resmi verilere göre, pazar günü Bhasan Char Adası'na gönderilen 1287 Arakanlı Müslüman ile adaya nakledilenlerin sayısı 21 bine yaklaştı.

Ülkenin güneybatı sahilinin 50 kilometre açığında, başkent Dakka'nın 193 kilometre güneyindeki Bhasan Char Adası'nda toplu konut inşa eden Bangladeş, adaya 1000 bin Arakanlı Müslümanı yerleştirmek istiyor.

Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'da uğradıkları zulümden kaçarak Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda yaşayan 1,2 milyon Arakanlı Müslüman bulunuyor.