Fortinet, Dünya Ekonomi Forumu Güvenlik Merkezi'nin Kurucu Ortağı Oldu

Kapsamlı, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde dünya lideri Fortinet (NASDAQ: FTNT), Dünya Ekonomi Forumu Siber Güvenlik Merkezi'nin ilk kurucu ortağı olduğunu ve şirketin CEO'su Ken Xie'nin merkezin Siber Güvenlik Danışma Kurulu'nun bir üyesi olarak görev yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili görüş bildiren Fortinet Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ken Xie şunları söyledi: "Dünya Ekonomi Forumu Siber Güvenlik Merkezi'nin kurucu ortağı olarak gösterilen ilk siber güvenlik şirketi olmanın gururunu yaşıyor ve dünyada giderek artan siber saldırı tehditlerine karşı çözümler geliştirmeye yönelik ortak taahhüdümüzle dünya çapında özel ve kamu sektörlerinden liderlerle işbirliği içinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Dünya Ekonomi Forumu'nun Siber Güvenlik Merkezi global ve çok paydaşlı bir işbirliği için çok önemli bir bileşen ve merkezin kurucu ortağı olarak görev yapmak bizim dünyanın en büyük kurumlarının, hizmet sağlayıcılarının ve devlet kurumlarının güvenliğini sağlamaya yönelik misyonumuzda önemli bir adım."

Global Tehditlere Global Karşılık

Dünya Ekonomi Forumu ve Fortinet dijital ekonomiye yönelik global tehditlere global ölçekte karşılık verilmesi gerektiğine inanıyor. Bu tehditlere karşılık vermek ve siber güvenliğin geleceğini şekillendirmek amacıyla Dünya Ekonomi Forumu; iş dünyası, hükümetler, uluslararası organizasyonlar, akademi ve sivil toplumdan paydaşları siber güvenlik sorunları üzerinde işbirliği yapmaları için bir araya getiren global bir ağ olan Siber Güvenlik Merkezi'ni kurdu.

Fortinet'in bu merkezde yer alması şirketin kamu ve özel sektörle işbirliğine yönelik yıllardır sürdürdüğü bağlılığının daha da güçlendirilmesi anlamına geliyor. Fortinet, Siber Güvenlik Merkezi'yle birlikte çalışarak, dünya çapındaki siber güvenlik saldırılarını azaltmak, mevcut ve gelecekteki siber saldırıları kontrol altına almak ve siber suçluları caydırmak için işbirliği, inovasyon ve güçlü global çözümler geliştirmeye yönelik çabalarını sürdürecek.

Dünya Ekonomi Forumu Siber Güvenlik Merkezi, tüzüğünün bir parçası olarak şu hususları yerine getirmeyi taahhüt ediyor:

İstihbarat paylaşımı ve siber normların oluşturulmasını teşvik etmek için global ölçekte kamu-özel sektör ortaklıklarının oluşturulması, hayata geçirilmesi ve koordine edilmesi.

Mevcut ve gelecekteki siber saldırıları öngörmek ve bunlara karşı koruma sağlamak için son teknoloji bilgisi ve araçlarını kolektif olarak geliştirmek, test etmek ve uygulamaya geçirmek.

Gelecek nesil siber güvenlik profesyonellerinin yetiştirilmesi için global ölçekte kapasite geliştirme ve eğitim programlarını hayata geçirmek.

Global ölçekte ciddi boyutlu siber saldırıların olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olmak için iş ortaklarından uzmanların yer aldığı "Global Rapid-Reaction Cybersecurity Task Force" oluşumunu kurmak, koordine etmek ve uygulanmasını kolaylaştırmak.