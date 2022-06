Fortnite'a 17.4 güncellemesiyle beraber Imposter modu geliyor!

Epic Games popüler battle royale oyunu Fortnite'ın 17.4 Güncellemesini resmi olarak duyurdu. 17 Ağustos yaması yeni bir Sahtekarlık Modu, büyük harita değişiklikleri ve daha fazlasını PC, Xbox Series X/ S, PS5, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch'e getiriyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

Fortnite 17.4 güncellemesi, bir Imposter modu, Wonder Woman, Wild Weeks ve daha fazlasını içeren bir dizi heyecan verici özellik getirmeye hazırlanıyor. Epic, Fortnite 7. Sezonu'nda birçok yeniliği oyuncularla buluşturacak gibi görünüyor. Son günlerde oyunda, Mothership kaçırma mini oyunları, Ariana Grande konseri ile tamamlanan inanılmaz Rift Turu ve kısa süre önce, Superman'in uzun bir zamandır beklenen gelişini gördük.

Epic Games, içerik güncellemelerine hız kesmeden devam ederken, 17.4 güncellemesi, The Rift Tour'u içeren 17.3 güncellemesinden daha çok etkinlik içeriyor.

FORTNITE 17.4 GÜNCELLEMESİ

IMPOSTER MODU

Imposter adı verilen yepyeni bir eğlence modu geldi resmi olarak oyuna dahil edildi. Imposter modu büyük ölçüde Among Us'tan esinlenilmiş. Daha öncelerinde Fortnite ve Among Us'ın işbirliği yapacağına dair iddialar ortaya atılmış, fakat Among Us bu haberleri yalanlamıştı. Ardından ise Fortnite kendi Imposter modunu çıkardığını duyurdu.

Görevi tamamlamak için 4 ile 10 oyuncuya kadar takımlar kuruluyor. 8 masum karakter 2 tane de Imposter ile başlıyor oyun.

Bu LTM'de oyuncular, onlara verilen görevleri yerine getirerek ve aralarındaki sahtekarın kim olduğunu bularak, onları denizaltından atmaya çalışacak. Imposterların ise oyunda görevleri tamamen sabote etme üzerine kurulu. Oyuncuları haritanın rastgele yerlerine ışınlama ve kısa bir süreliğine muza dönüştürme gibi yeteneklere sahip olan Imposter'ların, ajanları ortadan kaldırması da mümkün. Eğer kim olduklarını öğrenilmeden tüm ajanları ortadan kaldırırlarsa Imposter'lar oyunu kazanırlar.

FORTNITE IMPOSTER TANITIM VİDEOSU

WILD WEEKS GERİ DÖNÜYOR!

19 Ağustos Perşembe gününden itibaren Wild Weeks, XP görevleriyle birlikte Fortnite'a geri dönüyor.

İlk hafta sinsi hafta olarak adlandırılıyor. Epic+ Pistol, Epic+ Assault Rifle ve tüm Bolt-Action Keskin Nişancı Tüfekleri, gizli türevleriyle değiştirilecek. Ayrıca, Susturuculu Tabancalar, Susturuculu Saldırı Tüfekleri ve Susturuculu Nişancı Tüfekleri de Wild Weeks'te yer alacak.

Aynı zamanda Prop-ifiers Ada genelinde daha sık ortaya çıkacak ve daha fazla Prop kılıkları tedarik edilecek.