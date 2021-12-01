Fortnite'a Air Jordan ürünleri geliyor - Son Dakika
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Fortnite'a Air Jordan ürünleri geliyor

Fortnite'a Air Jordan ürünleri geliyor

01.12.2021 08:14

Fortnite her geçen gün yeni bir iş birliği haberi ile gelmektedir. Sızdırılan bilgilere göre Fortnite'a Air Jordan ayakkabıları ve kapüşonlular geliyor.

NBA tarihinin unutulmazlarından Micheal Jordan ayakkabıları, kapüşonlular ve ikonik basketbol oyuncusunun markasına dayanan diğer kozmetik eşyalar gelmektedir.

Bir Twitter kullanıcısına göre Fortnite ve Jordan markası, Air Jordan 11 "Cool Grey"in dönüşünü yeni kıyafetler ve kozmetiklerle kutlayacak. Ayrıca Air Jordan 11 "Cool Grey" eserlerini keşfetmek, Trickshot Challenges'ı tamamlamak ve Jumpman'den ilham alan MVP alanlarının kilidini açmak için listedeki tüm öğeleri toplayın.

Sızdırılan bilgilere göre Fortnite x Air Jordan iş birliği 2 Aralık'ta çıkış yapacak

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Fortnite, Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen, Epic Games tarafından 25 Temmuz 2017'de yayınlanan nişancı oyunudur. Oyun, 4 kişiye kadar eşli oynanışa sahip bir görev yapma oyunudur. Oyun, aynı oyun motoruna sahip Save the World, Fortnite Battle Royale ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir.

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SON DAKİKA: Fortnite'a Air Jordan ürünleri geliyor - Son Dakika
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