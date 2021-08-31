Fortnite'a eklenecek yeni karakter Will Smith olarak açıklandı - Son Dakika
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Fortnite'a eklenecek yeni karakter Will Smith olarak açıklandı

31.08.2021 08:18
Fortnite'a eklenecek yeni karakter Will Smith olarak açıklandı

Will Smith, Bad Boys (Çılgın İkili) filminde canlandırdığı Mike Lowrey karakteriyle Fortnite'a geldi.

Fortnite, Bad Boys film serisinden Will Smith'in Mike Lowrey karakterini battle royale eşya mağazasına ekledi.

Epic Games, Bad Boys ve Fortnite işbirliğini Cumartesi günü bir Epic Games'in internet sitesinde paylaştığı gönderide Dedektif Mike Lowrey'nin oyuna geleceğini duyurdu. Epic Games yaptığı paylaşımda "Mike Lowrey havalı bir polis. İster patlamalı aksiyonun ister hızlı bir kovalamacanın içinde olsun, her zaman fiyakalı olduğu inkâr edilemez. South Beach polisi şimdi Fortnite'a geliyor." Şeklinde açıklama yaptı.

Mike Lowrey kıyafeti şu anda Fortnite mağazasında satın alınabilir. Loose Cannon setinde Lowrey'in Loose Cannon Cutters olarak bilinen çift kullanımlı kazması da bulunmaktadır.

FORTNITE WILL SMITH TANITIM VİDEOSU

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Son Dakika Gamegar Fortnite'a eklenecek yeni karakter Will Smith olarak açıklandı - Son Dakika


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