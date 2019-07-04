Son Dakika Haberleri: Fortnite'a Gelecek Olan Stranger Things Kostümleri Ortaya Çıktı
Son Dakika Teknoloji Haber

Fortnite'a Gelecek Olan Stranger Things Kostümleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Henüz resmi olarak açıklanmasa da Fortnite Leaks & News adlı bir Twitter hesabı, Fortnite'a gelecek olan Stranger Things kostümlerini ortaya çıkardı.

Fortnite'a Gelecek Olan Stranger Things Kostümleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Birkaç ay önce Fortine ile Stranger Things arasında bir etkileşim olabileceğini söyleyen Epic Games, bugün bunun için resmi adımları attı. Bu iki yapım arasındaki etkileşimin nasıl olacağı henüz belli değil ancak şirketin Avengers ve John Wick ile yaptığı işlerin bir benzerinin olması bekleniyor.

Epic Games, henüz resmi olarak neye benzeyeceğini açıklamasa da veri madencileri oyunda yer alacak olan Stranger Things kostümlerini ortaya çıkardı: Demogorgon ve Şef Hopper. Şu an için bu kostümlerin ne kadar nadir olacağı veya maliyetlerinin ne olacağı net değil ancak 1.500 ya da 2.000 V-Bucks olacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde bunların oyuna ne zaman ekleneceği de belirsiz.

Daha önce bu tarz bir etkileşim Avengers ile de yapılmıştı ancak Stranger Things, özellikle Fortnite'ın oyuncu kitlesinin yaş aralığının düşük olduğu farz edilirse Avengers kadar popüler değil. Dolayısıyla oyuncularını ne kadar heyecanlandırır bunu bekleyip göreceğiz.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06 
John Wick, fortnite, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 21:11:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fortnite'a Gelecek Olan Stranger Things Kostümleri Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]