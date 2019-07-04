Fortnite'a Gelecek Olan Stranger Things Kostümleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Henüz resmi olarak açıklanmasa da Fortnite Leaks & News adlı bir Twitter hesabı, Fortnite'a gelecek olan Stranger Things kostümlerini ortaya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06
Birkaç ay önce Fortine ile Stranger Things arasında bir etkileşim olabileceğini söyleyen Epic Games, bugün bunun için resmi adımları attı. Bu iki yapım arasındaki etkileşimin nasıl olacağı henüz belli değil ancak şirketin Avengers ve John Wick
ile yaptığı işlerin bir benzerinin olması bekleniyor.
Epic Games, henüz resmi olarak neye benzeyeceğini açıklamasa da veri madencileri oyunda yer alacak olan Stranger Things kostümlerini ortaya çıkardı: Demogorgon ve Şef
Hopper. Şu an için bu kostümlerin ne kadar nadir olacağı veya maliyetlerinin ne olacağı net değil ancak 1.500 ya da 2.000 V-Bucks olacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde bunların oyuna ne zaman ekleneceği de belirsiz.
Daha önce bu tarz bir etkileşim Avengers ile de yapılmıştı ancak Stranger Things, özellikle Fortnite'ın oyuncu kitlesinin yaş aralığının düşük olduğu farz edilirse Avengers kadar popüler değil. Dolayısıyla oyuncularını ne kadar heyecanlandırır bunu bekleyip göreceğiz.
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