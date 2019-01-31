Fortnite Bluetooth Kontrol Cihazlarını İos ve Android'te Şimdi Destekliyor

Fortnite iPhone ve Android Cihazlarından Bluetooth Kontrol Cihazlarını Desteklemeye Başladı Oyunun mobil sürümleri nihayet uygun özelliklerdeki gamepad'leri desteklemeye başladı.

Fortnite iPhone ve Android Cihazlarından Bluetooth Kontrol Cihazlarını Desteklemeye Başladı





Oyunun mobil sürümleri nihayet uygun özelliklerdeki gamepad'leri desteklemeye başladı.



Epic, söz konusu desteği getirmek için geçen yıl çalışmaların olduğunu söylemişti. Şirket büyük güncellemenin bir parçası olarak bu özellikten bahsetti.



Bluetooth kontroller desteği hem iOS hemde Android cihazları için kullanılabilir durumda. Epic Games, MFi kontrollerin çoğunun "Steel Serisi, Razer ve Gamevice" gibi Android Cihazlarda desteklendiğini belirtirken, buna ek olarak Fortnite Android sürümünün bu üç cihazda 60Hz desteklediğini de söyledi. Bunlar Galaxy Note 9, Huawei Honor View 20 ve Huawei Mate 20 X.



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Fortnite Bluetooth Kontrol Cihazlarını iOS ve Android'te Şimdi Destekliyor

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