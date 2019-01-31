Son Dakika Haberleri: Fortnite Bluetooth Kontrol Cihazlarını İos ve Android'te Şimdi Destekliyor

Fortnite Bluetooth Kontrol Cihazlarını İos ve Android'te Şimdi Destekliyor

1 saat önce

Fortnite iPhone ve Android Cihazlarından Bluetooth Kontrol Cihazlarını Desteklemeye Başladı Oyunun mobil sürümleri nihayet uygun özelliklerdeki gamepad'leri desteklemeye başladı.

Fortnite Bluetooth Kontrol Cihazlarını İos ve Android'te Şimdi Destekliyor, System.String[]
Fortnite iPhone ve Android Cihazlarından Bluetooth Kontrol Cihazlarını Desteklemeye Başladı


Oyunun mobil sürümleri nihayet uygun özelliklerdeki gamepad'leri desteklemeye başladı.

Epic, söz konusu desteği getirmek için geçen yıl çalışmaların olduğunu söylemişti. Şirket büyük güncellemenin bir parçası olarak bu özellikten bahsetti.

Bluetooth kontroller desteği hem iOS hemde Android cihazları için kullanılabilir durumda. Epic Games, MFi kontrollerin çoğunun "Steel Serisi, Razer ve Gamevice" gibi Android Cihazlarda desteklendiğini belirtirken, buna ek olarak Fortnite Android sürümünün bu üç cihazda 60Hz desteklediğini de söyledi. Bunlar Galaxy Note 9, Huawei Honor View 20 ve Huawei Mate 20 X.

Son Güncelleme için tıklayınız.

Fortnite Bluetooth Kontrol Cihazlarını iOS ve Android'te Şimdi Destekliyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: Teknotalk.com

fortnite, Teknoloji
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