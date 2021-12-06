Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler? - Son Dakika
Üye Girişi
Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?

Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?

06.12.2021 09:19

Fortnite Chapter 2'nin bitmesiyle beraber yeni chapter'la beraber fortnite flipped, Spider-Man kostümü ve daha fazlasıyla beraber Fortnite: Chapter 3'te geliyor.

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a gelen yeni chapter ile birçok karakter Chapater 3 Season 1 karakter fragmanında tanıtıldı.

Fortnite'ın YouTube kanalına yüklediği Fortnite Chapter 3 Season 1 karakter fragmanında Spider-Man de dahil olmak üzere 8 adet karakter tanıtıldı. Oyuna yeni chapterla beraber çoğunluğu karla kaplı bir ada eklendi. Yeni battle pass'te, Spider-Man ve sonrası için de Dwayne Johnson'ın seslendirdiği The Foundation karakteri de yayınlandı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

YENİ HARİTA

Fortnite Chapter 3 Season 1'da yeni oyuncular için harika bir başlangıç olacak. Kar ve buzla kaplı yeni adada buzları kırarak yeni bölgeler keşfedecek, zafer tacı alacak ve yeni görevleri tamamladıktan sonra sürprizlerle karşılaşacaksınız. Yeni ada sadece bir savaşa alanı değil, her köşesi keşfedilmeye açık bilinmez bir dünya. Batıda karlı bölgelerden doğudaki yeşilliklere, güneydeki ise çöllere giderek manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?

KAYMA MEKANİĞİ

Hızınızı arttırmak ve düşman ateşinden kaçabilmeniz için oyuna koşarken kayma eklendi. Kayma mekaniğinin yanı sıra 11 Aralık itibarıyla Spider-Man'in ağları sayesinde daha hızlı sürünebileceksiniz.

Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?

SPIDER-MAN KOSTÜMÜ

Hangi karakteri oynarsanız oynayın Spider-Man'in ağlarını kullanabileceksiniz. Fortnite Chapter 3 Season 1'de birçok yeni karakter açılacak.

Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?

BATTLE ROYALE

Battle Royale bileti için XP kazanabileceğin tek yer Battle Royale değil. Kreatif'teki övgülerden de XP kazanabileceksiniz. İçerik üreticileri harita, oyun ve deneyimlerine oyuncular için övgüler verebilecek.

Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?

EKİBİNLE KAMP KUR

Arkada bırakmak istemediğin harika bir ortam mı buldunuz? Adayı keşfederken üs niteliğinde bir yer lazım ise olduğunuz yere bir kamp atarak iyileşebilir veya sonraki maçlarda almak için eşya zulalayabilirsiniz.

Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?

TACI AL VE KORU

Battle Royale'de yeterince yüksek sıralama alırsanız zafer tacını kaparsınız. Sıradaki maçınıza tacınızla beraber başlayarak diğer oyunculara tacınızla hava atabilirsiniz. Ancak tacınız maç içerisinde parıl parıl parlayacak ve bu da zafer tacı arayanların hedefi olacak. Tacınızı maç boyunca koruyarak bonus XP kazanabilirsiniz.

Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler?
YORUMLAR
500

Epic Games, fortnite, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler? - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Arda Güler, Galatasaraylı basketbolcu Duru Nayman ile aşk yaşıyor iddiası
09:01 Fotoğraflardaki detay ele verdi! Arda Güler, gönlünü Galatasaraylı basketbolcuyla kaptırdı
08:52 Çocuklar Duymasın'daki "Emine" karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, işsizliğe karşı isyanlarda: Projelerde niçin yer alamıyorum
08:47 Çocuklar Duymasın oyuncusu Melek Şahin, işsizliğe isyan etti: Projelerde niçin yer alamıyorum
08:49 Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 2. el otomobil piyasasına ilişkin açıklama: Fiyatlar gevşemeye başladı
08:45 Bakan Bolat'tan ikinci el araç mesajı: Tebdili kıyafetle bayi denetimi yapıldı, fiyatlar gevşedi
08:38 Galatasaray, Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez'i renklerine bağlıyor
08:34 Galatasaray savunmaya aradığı kanı buldu! Tottenham'ın dünyaca ünlü yıldızı geliyor
08:13 Sıla Gençoğlu, Harbiye'deki konserinde Özkan Uğur'u andı
08:09 Sıla Gençoğlu, ölümüyle yıkıldığı Özkan Uğur'u konserinde andı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 09:17:48. #1.13#
SON DAKİKA: Fortnite Chapter 3 Season 1 yenilikleri! Fortnite Chapter 3 yenilikler neler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement