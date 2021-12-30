Fortnite Crew paketi yayınlandı - Son Dakika
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Fortnite Crew paketi yayınlandı

30.12.2021 10:46
Fortnite Crew paketi yayınlandı

Ocak 2022 Fortnite Crew paketinin fragmanı ayın başlarında sızdırıldıktan sonra Epic Games, IO'nun daha yükseklere geri döndüğünü doğruladı.

Sızıntının gösterdiği gibi, Snow Stealth Slone, bir Snow Hardcase sırt çantası, Sleet Spike kazma ve kıyafetine uyan bir Snow Stealth sargısı ile donatılacak. Paket ayrıca kostüm, sırt çantası ve kazma için alternatif bir stil olan Winter Sunset ile birlikte gelmektedir.

Crew üyeleri, 6 Ocak'a kadar sürecek Fortnite Winterfest etkinliği sırasında özel bir Golden Look Board planörünün kilidini de açabilir. Board, Fortnite Bölüm 2'de henüz yeni adada görünmeyen merkezi bir figür olan Midas'a bir geri dönüş oldu.

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31 Aralık'tan önce Fortnite Crew'e kaydolanlar, Crew abonelikleri devam ederken altı ay boyunca her ay boyunca farklı aşamalara evrilmiş ve üçüncü ayda bir kazma ekleyen bir parça olan Protokol Paketi Bling'i de geri alacaklar.

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SON DAKİKA: Fortnite Crew paketi yayınlandı - Son Dakika
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