Fortnite hesaplarınızı nasıl bağlayabilirsiniz? - Son Dakika

Fortnite hesaplarınızı nasıl bağlayabilirsiniz?

Herkesin Fortnite'tan bu kadar keyif almasının nedenlerinden biri, platformlar arası yetenekleridir. Siz Nintendo Switch'te ve arkadaşınız bir Xbox'ta oynuyor olabilir, ancak yine de oyunu birlikte oynayabilirsiniz.

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Daha da iyisi, Fortnite, tüm profillerinizi birbirine bağlamanıza izin verir, böylece tüm platformlarda aynı hesapla oynayabilirsiniz. Süreç nispeten basittir ve oynadığınız ekrandan bağımsız olarak Savaş Biletinizin seviyesini yükseltmenizi sağlar. Epic hesabınıza nasıl giriş yapacağınızı anladığınız ve ilgili tüm platformlarda kimlik bilgilerinizi bildiğiniz sürece, hesaplarınızı bağlamak beş dakikadan fazla sürmemelidir.

Fortnite hesapları nasıl bağlanır?

Yalnızca PC, Mac, iOS veya Android cihazlarda oynuyorsanız, diğer hesapları bağlama konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Ancak Epic Games ile Apple arasında devam eden yasal sorunlar nedeniyle iOS kullanıcıları artık cihazlarında Fortnite oynayamayacak. Umarım, oyun yakın gelecekte bir geri dönüş yapacaktır, ancak o zamana kadar bağlantı özelliği Apple sahipleri tarafından kullanılamaz. Diğer herkes için tercih ettiğiniz cihazda oynamaya yalnızca birkaç dakika uzaklıktasınız.

Öncelikle Epic Games web sitesine gidin ve oturum açın veya hesabınızı oluşturun. Bu, Fortnite'ın tüm sürümleri için kullanacağınız hesap olacaktır, bu nedenle başka bir şey yapmadan önce iki faktörlü kimlik doğrulama eklemeyi düşünün.

Oturum açtıktan sonra, hesap sayfanıza gidin ve sol tarafta Bağlı hesaplar yazan sekmeyi bulun. Buradan GitHub, Twitch, Xbox, PlayStation Network ve Nintendo Switch için hesapları bağlama seçeneklerini göreceksiniz. Son üçünden birini seçin ve harici siteye devam etmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda seçiminizi onaylayın.

Bunu yapma süreci üç hizmetin tamamında neredeyse aynıdır. Her bir konsolda aynı kullanıcı adı ve parolayı kullanarak oturum açmanız gerekir, ardından hizmetlere kullanıcı bilgilerinizi Epic Games ile paylaşma izni verirsiniz.

Bu işlem tamamlandığında hesaplarınız bağlanır ve oynamaya hazır olursunuz. Bir platformda yaptığınız kilidi açılmış ekipmanlar ve ilerleme, bunun yerine diğer platformlarınızdan herhangi birine otomatik olarak uygulanacak ve farklı bir platformda oynadığınız arkadaşlarınızla oynamaya devam etmekte özgür olacaksınız.

Fortnite hesapları nasıl birleştirilir?

Mayıs 2019 itibarıyla, Fortnite artık oyunculara hesapları birleştirme olanağı sunmamaktadır. Hesapları birleştirmek, kullanıcılara ayrı Epic hesaplarını tek bir hesapta birleştirme şansı veriyordu, böylece hiçbir V-Para kaybedilmiyordu, ancak geliştirilmiş çapraz oynama işlevi sayesinde artık desteklenmiyor. İşlev, esas olarak, çapraz oyunun bugün olduğu kadar yaygın olmadığı 2018'de oynamaya başlayan oyuncular tarafından kullanıldı. O zamanlar, insanların PC ve konsolda oynamak için iki farklı Fortnite hesabına sahip olması alışılmadık bir durum değildi, bu da her birinde ayrı V-Para bulunan iki farklı cüzdan anlamına geliyordu.

Artık çapraz oynama yaygın olarak desteklendiğine ve hesapları kolayca bağlayabildiğinize göre Epic, özensiz birleştirme tekniğini ortadan kaldırdı. Birleştirmenin etkinleşmesi birkaç hafta sürmekle kalmıyordu, aynı zamanda bazen hesaplar bu süreçte içeriğinin çoğunu kaybedebiliyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 00:48

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Fortnite hesaplarınızı nasıl bağlayabilirsiniz? - Son Dakika

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