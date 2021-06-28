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Marvel'ın sevilen karakteri, popüler video oyunu Fortnite'a geliyor - Son Dakika

Marvel'ın sevilen karakteri, popüler video oyunu Fortnite'a geliyor

28.06.2021 15:07

Milyonlarca çevrim içi oyuncusu bulunan Fortnite evrenine sevilen Marvel karakteri ekleniyor. Disney+'ta yayınlanan yeni dizisi ile gündemden düşmeyen ikonik karakter Loki, Fortnite oyuncularıyla çok yakında buluşacak.

Fortnite ve Marvel iş birliği hız kesmeden devam ediyor. Birçok ikonik Marvel karakterini Fortnite dünyasına dahil eden Epic Games'in sıradaki eklemesi yeni dizisi ile gündemden düşmeyen Loki oldu.

MARVEL, FORTNITE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Fortnite, Marvel ile olan bağını koparmamakta kararlı gibi görünüyor. İlk olarak 2018 yılında Avenger: Infinity War filminin önemli karakteri Thanos'u oyuna dahil eden Epic Games, bu güne kadar birçok ikonik karakteri Fortnite oyuncularıyla buluşturdu. Deadpool, Black Panther, Wolverine ve Iron Man gibi önemli karakterler oyun içerisindeki yerini koruyor.

Fortnite oyuncu sayısındaki artışını her geçen gün yükseltmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Epic Games, Disney+'ta yayınlanan Loki dizisinin üstüne gündemden düşmeyen ikonik karakteri oyuna dahil etti. Ayrıca, Fortnite Crew aboneleri karaktere ait olan kozmetik ürünlere ilk günden sahip olabilecekler. Mağazada satışı olmayacak ürünler, sadece Temmuz ayı içerisinde kullanılabilecek.

LOKİ LAUFEYSON, TEMMUZDA FORTNİTE TAYFASINA KATILIYOR

Epic Games'in yaptığı açıklamada, "Marvel Studios'un Avengers'ından ilham alınan Loki Laufeyson, Temmuz 2021'in Tayfa Paketi'nin yıldızı. Fortnite Tayfası üyeleri, 1 Temmuz TSİ 03.00 civarında onu kapacak. Paket şunları içerir: Loki Laufeyson kıyafeti, klasik aksesuarı olan Loki'nin Pelerini sırt süsü, kaderin fosforlu çubuğu olarak da bilinen Loki'nin Asası kazması, Chitauri Aracı planörü (ne Asgard'a ait ne de başka bir dünyaya) ve Loki'nin Karşılaması yükleme ekranı." sözleri yer alıyor.

Marvel'ın sevilen karakteri, popüler video oyunu Fortnite'a geliyor

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Son Dakika Gamegar Marvel'ın sevilen karakteri, popüler video oyunu Fortnite'a geliyor - Son Dakika


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