Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor

İslami mekanlara saygısızlık gerekçesiyle ünlü Battle Royale oyununun yasaklanmasını talep eden Endonezya Turizm ve Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno, görevlilere çocukların oyunu oynamalarının engellenmesi için yapılması gerekenleri araştırma talimatı verdi.

BAKAN UNO YASAKLATMA TALEPLERİNDE CİDDİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sputnik Türkiye'nin CNN Endonezya'nın haberinden aktardığına göre ülkede tartışma yaratan bu konu aslında 2019 yılına dayanıyor. YouTube'a yüklenen bir videonun yeniden gündeme gelmesiyle alevlenen konu, Mısır Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'nin yayınladığı Fortnite karşıtı bir fetva ile daha da hiddetlendi.

"Bu oyunda, yeni silahlar almak ve bir sonraki seviyeye geçmek için yok edilmesi gereken Kabe'ye benzer olduğu düşünülen simgeler olduğu söylendi" ifadelerini kullanan Uno, yasaklatma taleplerinde çok ciddi olduklarını da söyledi.

Endonezya İletişim Bakanı Johnny Plate, Kabe'ye benzer yapıyı oluşturan kişilerin izini sürmek için ulusal polis teşkilatı ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Hükümetin Fortnite'ı yasaklama talebine ilişkin konuşan 25 yaşındaki bir Endonezyalı oyuncu, Fortnite'ın ülkede geniş bir hayran kitlesi olduğu için oyunu yasaklama girişimini "çok aşırı bir önlem" olarak nitelendirdi. Oyundaki nesnelerin bir binaya veya başka bir şeye benzeme olasılığının her zaman olduğuna dikkat çeken oyuncu, "Hükümetin önce geliştiriciyle çapraz kontrol yapması daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Epic Games tarafından geliştirilen Battle Royale oyunu Fortnite, dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kayıtlı kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.