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Fortnite Pro: '58 yaşındaki annem de artık profesyonel bir oyun yayıncısı' - Son Dakika
BBC

Fortnite Pro: '58 yaşındaki annem de artık profesyonel bir oyun yayıncısı'

10.09.2021 05:51
Fortnite Pro: '58 yaşındaki annem de artık profesyonel bir oyun yayıncısı', System.String[]

Anne Fish, dünyanın önde gelen profesyonel Fortnite oyuncularından biri olan 'Benjyfishy'nin annesi. Artık kendisi de profesyonel oyun yayıncılığı için sözleşme imzalamış bir oyuncu.

Dünyanın en iyi profesyonel Fortnite oyuncularından birinin annesi, profesyonel Fortnite oyun yayıncısı olarak bir şirketle sözleşme imzaladı.

58 yaşındaki Anne Fish, 'Benjyfishy' kod adıyla tanınan oğlu Benjy'ye, üç yıl önce profesyonel oyunculuğa başlamasından bu yana menajerlik yapıyordu.

İngiliz oyuncu, oyunu daha iyi anlamak için Şubat'ta Fortnite oynamaya başladığını, kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaştığını ve bir e-spor şirketiyle sözleşme imzaladığını belirtti.

"Yıllarca düşünsem aklıma gelmezdi" diyen Fish, oynadığı oyunları Twitch üzerinden 430 bin takipçisi için canlı yayınladığını ve 165 bin takipçisi olan YouTube kanalında da bu oyunların videolarına yer verdiğini belirtiyor.

Anne Fish, bir milyon takipçiye ulaşmayı hedeflediğini söylüyor.

E-sporlar ve oyunların 'influencer' organizasyonu Galaxy Racer, oyunlarını yayınladığı ve çeşitli sosyal platformlarda takipçilerine konuştuğu için Anne Fish'e aylık ödeme yapacak.

Anne, Fortnite oynamadan önce, en son eline 15 yıl kadar önce büyük oğlunun Nintendo 64'ünü almış.

"Başlangıçta çok kötüydüm. Hemen öldürülmeyeyim diye diğer oyunculardan saklanmaya çalışıyordum. Zamanla geliştirdim. Reflekslerim genç oyuncular kadar iyi olmadığından daha stratejik oynamam gerekiyordu" diyor.

Şampiyonlukta oynamaya da hak kazandığını söyleyen Anne, birçok yarışmaya katıldığını ama henüz para kazanma amaçlı kupa kazanmadığın belirtiyor.

Galaxy Racer CEO'su Paul Roy ise Anne ile neden sözleşme imzaladıklarını anlatırken, 'mamabenjyfishy'nin Fortnite becerilerine en son turnuvada tanık olduklarını ve uzun yılları bulan menajerlik tecrübesinden etkilendiklerini söylüyor, oyun ve e-spor alanında daha geniş kesimleri kapsayıcılık adına Anne'i ekiplerine dahil etmekten mutluluk duyduklarını ifade ediyor.

Oğlu Benjy ise annesinin artık sözleşmeli bir profesyonel oyuncu olmasını "oldukça tuhaf" gördüğünü ama gurur duyduğunu söylüyor.

"Üç yıl önce böyle bir şeyi düşünemezdik bile. O zaman biri bunu demiş olsaydı inanmazdım, çılgınca bir şey."

Benjyfishy, 2019'da New York'ta düzenlenen Fortnite Dünya Kupası'nda oynayan az sayıdaki İngiliz oyuncular arasındaydı ve birçok oyun sitesinin dünyanın ilk 10 oyuncusu listesinde yer alıyor.

Anne ise Dünya Kupası'nda oğluna karşı oynamanın hoş bir şey olacağını belirterek "Ama beceri bakımından aramızda öyle bir uçurum var ki, o seviyeye ulaşabileceğimi sanmıyorum. Ama deneyeceğim" diyor.

Fortnite Pro: '58 yaşındaki annem de artık profesyonel bir oyun yayıncısı'
Fortnite Pro: '58 yaşındaki annem de artık profesyonel bir oyun yayıncısı'
Fortnite Pro: '58 yaşındaki annem de artık profesyonel bir oyun yayıncısı'

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Son Dakika Dünya Fortnite Pro: '58 yaşındaki annem de artık profesyonel bir oyun yayıncısı' - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Fortnite Pro: '58 yaşındaki annem de artık profesyonel bir oyun yayıncısı' - Son Dakika
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