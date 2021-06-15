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Fortnite yükleme ekranında takılma hatası nasıl düzeltilir? - Son Dakika

Fortnite yükleme ekranında takılma hatası nasıl düzeltilir?

15.06.2021 18:02
Fortnite yükleme ekranında takılma hatası nasıl düzeltilir?, System.String[]

Fortnite yükleme ekranında takılma hatasının çözüm yolları sizlerle.

Ne zaman yeni bir içerik yaması yayınlansa, yeni ve geri dönen Fortnite oyuncuları, Epic Games'in en son yamayla oyuna sunduğu yeni şeyleri denemek ister.

Çoğunlukla yeni sezonların başlangıcında, oyuncu sayısı sunucuları bunaltabilir ve oyuncuların Fortnite oynamasını engelleyen sunucu ile ilgili hatalar yaşamasına neden olabilir.

Bağlantı ekranında takılıp kalmak, genellikle büyük oyuncu akışı nedeniyle sunucuların kapanmasıyla ilgili yaygın bir hatadır.

Hata, PC oyuncuları için daha sık görünse de, hatanın konsol oyuncuları için de ortaya çıktığı durumlar olmuştur.

Bağlantı ekranında takılıp kalmanın genellikle Epic tarafından meydana gelen sunucu tarafı sorunlarından kaynaklanan bir hata olduğunu düşünürsek, çoğu durumda beklemeniz gerekebilir.

Ayrıca, listemizdeki düzeltmeleri uygulayarak giderebileceğiniz, elinizde ortaya çıkabilecek bağlantı sorunları nedeniyle de olabilir.

Fortnite yükleme ekranında takılma hatası nasıl düzeltilir?

Sunucuların kapalı olup olmadığını kontrol edin

Sunucular kapalıysa, elleriniz bağlı olacaktır. Sunucularını düzeltmek Epic'e kalmış olacak ve geleneksel yöntemlerden herhangi birini uygulayarak bağlantı ekranı hatasını düzeltemeyeceksiniz.

Zamandan ve emekten tasarruf etmek için, hatayı kendiniz düzeltmeye çalışmadan önce sunucuların nasıl çalıştığını kontrol etmelisiniz.

Epic, geçmiş günlüklerin yanı sıra tüm Epic hizmetleri için mevcut sunucu durumunu gösteren bir sunucu durumu izleyicisine sahiptir.

Fortnite'ı yeniden başlatın

Sunucular çevrimiçi olduğunda bile bağlantı ekranında takılıp kalabilirsiniz. İlk denemenizde şanssız olabilirsiniz ve Fortnite'a geri dönmeniz için basit bir yeniden başlatma yeterli olabilir .

Oyununuzu yeniden başlatmak, Fortnite'ın sunucularına bağlanmak için ikinci bir şans elde etmenizi sağlayacaktır.

Oyunu yeniden başlattıktan sonra Fortnite'a başarılı bir şekilde giriş yaptıysanız, bu, ilk denemenizde aşırı yüklenmiş bir sunucuya rastladığınız anlamına gelebilir, bu da muhtemelen tek seferlik bir şey olduğu anlamına gelebilir.

Ev ağınızdaki sorunları giderin

Sunucular açıksa ve hala bağlantı ekranında takılı kalıyorsanız, ev bağlantınızla ilgili sorunları gidermek isteyebilirsiniz.

Yönlendiricinizi ve oyun cihazınızı yeniden başlatarak başlayın. Yönlendiricinizi yeniden başlatmak, internet servis sağlayıcınızın (ISS) tarafında meydana gelmiş olabilecek olası aksaklıkları gidermenize olanak tanır.

ISS'niz, sizinle Fortnite'ın oyun sunucuları arasındaki tüm yönlendirmeyi yönetir ve yönlendiricinizi yeniden başlatmanız, bu bağlantıları yeniden kurmanıza olanak tanır.

Yönlendiricinizi yeniden başlatırken, aynı anda iki kutuyu işaretlemek için oyun cihazınız için de aynısını yapmalısınız.

Yönlendiricinizi yeniden başlatmanın yanı sıra farklı bir DNS de denemelisiniz.

Çoğu oyuncu genellikle ISS'leri tarafından atanan varsayılan DNS adresini kullanır.

Bu sunucular, bölgenizdeki ana saatlerde de çökebilir ve mücadele eden bir DNS sunucusu, bağlantı ekranında takılmaya benzer hatalara neden olabilir.

Varsayılan sunucularınız yerine Google veya OpenDNS sunucularını deneyin.

DNS'nizi değiştirmek hatayı düzeltirse, geri dönmeden önce bu DNS adresini birkaç saat daha kullanmaya devam etmelisiniz.

Bir süre sonra, varsayılan DNS adresiniz de düzeltilecektir, böylece daha sonra geri dönebilirsiniz.

Tüm bu düzeltmeleri denedikten sonra, Fortnite'da yükleme ekranında takılma hatası alıyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Fortnite yükleme ekranında takılma hatası nasıl düzeltilir?

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Fortnite yükleme ekranında takılma hatası nasıl düzeltilir? - Son Dakika


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