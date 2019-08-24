Son Dakika Haberleri: Fortuna düsseldorf, bayer leverkusen'e 3-1 mağlup oldu
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Fortuna düsseldorf, bayer leverkusen'e 3-1 mağlup oldu

1 saat önce

Almanya Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf, evinde Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildi.

Fortuna düsseldorf, bayer leverkusen'e 3-1 mağlup oldu, System.String[]

Almanya Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın forma giydiği Fortuna Düsseldorf, evinde Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildi.

Fortuna Düsseldorf ve Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci hafta mücadelesinde Merkur Spiel-Arena'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Bayern Leverkusen, Düsseldorf forması giyen Lewis Baker'in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Konuk ekibin diğer gollerini 33'üncü dakikada Aranguiz ve 39'uncu dakikada Bellarabi kaydetti. Düsseldorf'un tek golü ise 82'nci dakikada Morales'den geldi.

Ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman maça ilk 11'de başladı. Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, Kenan Karaman ise 59'uncu dakikada yerini Kownacki'ye bıraktı.

Bayer Leverkusen, Düsselldorf, Leverkusen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:50 Kaynak: DHA
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