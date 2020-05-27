Fortuna Düsseldorf, Kenan'ın golüyle Schalke 04'ü devirmeyi başardı - Son Dakika

Fortuna Düsseldorf, Kenan'ın golüyle Schalke 04'ü devirmeyi başardı

Almanya Bundesliga'nın 28'inci haftasında A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta Fortuna Düsseldorf, evinde Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.

Fortuna Düsseldorf, Kenan'ın golüyle Schalke 04'ü devirmeyi başardı, System.String[]
Almanya Bundesliga'nın 28'inci haftasında A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta Fortuna Düsseldorf, evinde Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet golünü A Milli oyuncu Kenan Karaman attı. Haftanın diğer maçlarında ise Augsburg, evinde Paderborn ile 0-0 berabere kalırken, Hoffenheim, evinde Köln'ü 3-1'le geçti. Diğer maçta ise Union Berlin ile Mainz 05, 1-1 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'da 28'inci hafta heyecanı yaşandı. Fortuna Düsseldorf, Esprit Arena'daki karşılaşmada Schalke 04'ü ağırladı. A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Konuk ekipte ise Ozan Kabak kendine ilk 11'de yer bulurken, Ahmed Kutucu ise maça 74'üncü dakikada dahil oldu. Düsseldorf, maça hızlı başlayarak etkili oynasa da ilk yarıda gol olmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Konuk ekip Schalke, 53'üncü dakikada McKennie ile 1-0 öne geçti. Düsseldorf cevabı karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Hennings ile verdi: 1-1. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekipte bu kez de sahneye A Milli oyuncu Kenan Karaman çıktı. Karşılaşmanın 68'inci dakikasında Kaan'ın asistti ve Kenan'ın golüyle Düsseldorf öne geçmeyi başardı: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 4 maç sonra galip gelerek puanını 27'ye yükseltti. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.

AUGSBURG, PADERBORN'U DEVİREMEDİ

Haftanın diğer karşılaşmasında ise Augsburg Arena'da, Augsburg ile 18 puanla ligin son sırasında bulunan Paderborn karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda da istediği golü bulamayan takımlar, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Augsburg 31, son sıradaki Paderborn ise 19 puana yükseldi.

HOFFENHEIM, 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Hoffenheim - Köln'ü karşı karşıya getiren maçta ilk yarıyı Baumgartner'ın golüyle 1-0 önde kapatan ev sahibi Hoffenheim, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. İkinci yarının henüz başında yine sahneye çıkan Baumgartner, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Golden hemen sonra 48'inci dakikada Hoffenheim, Zuber'in golüyle karşılaşmada bir anda durumu 3-0'a getirdi. 3-0 sonrası farkı kapatma çabasına giren Köln, 60'ıncı dakikada Kainz ile durumu 3-1'e getirdi. 77'nci dakikada Köln, Mark Uth ile penaltı atışından yararlanamadı. Kaçan penaltı sonrası etkili oynayan Köln'ün çabası yetmedi ve karşılaşma 3-1'lik Hoffenheim galibiyetiyle sona erdi.

Öte yandan maçın 26'ncı dakikasında Köln'de Bornauw, 50'nci dakikada da Hoffenheim'da Hübner, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu skor sonrası Hoffenheim 7 maç sonra kazanarak puanını 39'a yükseltirken, Köln ise 34 puanda kaldı.

BERLİN İLE MAINZ YENİŞEMEDİ

Diğer maçta ise Union Berlin ile Mainz 05 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Bote Baku ile öne geçen Mainz 05'a ev sahibi ekip 33'üncü dakikada Ingvartsen ile cevap verdi: 1-1. Karşılaşmanın diğer bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonra erdi. Karşılaşma sonrası Union Berlin 31, Mainz 05 ise 28 puana yükseldi. Öte yandan ev sahibi Union Berlin'de Robert Andrich, 41'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayrıca A Milli oyuncu Yunus Mallı, maçta forma şansı bulamadı.


- İstanbul
Düsselldorf, Schalke 04, Schalke, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fortuna Düsseldorf, Kenan'ın golüyle Schalke 04'ü devirmeyi başardı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Survivor'dan elendikten sonra başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdi! George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim 5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı         
00:17
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak         
00:10
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu         
00:08
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır         
23:57
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi         
23:47
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi         
23:31
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi         
23:21
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor         
23:21
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı         
23:07
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı         
22:44
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı         
22:44
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi         
22:15
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor         
22:12
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı         
22:10
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız         
21:31
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
21:29
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız         
21:28
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var         
21:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek         
20:50
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı         
20:50
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi         
20:23
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak         
20:20
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir         
19:50
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu         
19:33
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti         
19:24
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu         
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir         
19:21
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı         
19:11
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 05:57:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fortuna Düsseldorf, Kenan'ın golüyle Schalke 04'ü devirmeyi başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]