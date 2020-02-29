Fortuna Düsseldorf, sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fortuna Düsseldorf, sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Fortuna Düsseldorf, sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı.

Fortuna Düsseldorf, sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, sahasında Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı.


Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 24 haftanın açılış maçında Hertha Berlin'i Merkur Spiel Arena'da konuk etti.


Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 6. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman ve 9. dakikada Erik Thommy'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.


Fortuna Düsseldorf, ilk yarının uzatma dakikalarında Kenan Karaman'ın ikinci golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.


İkinci yarıda toparlanan Hertha Berlin, 64. dakikada Thommy'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-1 yaptı.


Başkent ekibi 66. dakikada Matheus Cunha ve 75. dakikada Krzysztof Piatek ile iki gol daha buldu ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.


Fortuna Düsseldorf puanını 21'e, Hertha Berlin de 27'ye çıkardı.

Fortuna Düsseldorf, Hertha Bsc, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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