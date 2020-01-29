Fortuna Düsseldorf'ta teknik direktör Funkel'in görevine son verildi - Son Dakika
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Fortuna Düsseldorf'ta teknik direktör Funkel'in görevine son verildi

6 saat önce

BERLİN (AA) Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf, teknik direktör Friedhelm Funkel'in görevine son verdi.

Fortuna Düsseldorf'ta teknik direktör Funkel'in görevine son verildi, System.String[]

BERLİN (AA) Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf, teknik direktör Friedhelm Funkel'in görevine son verdi.


Alman kulübünden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki Funkel'in görevinden alındığı, böylelikle kulübün içinde bulunduğu sportif krize tepki gösterildiği ifade edildi.


Fortuna Düsseldorf'un yöneticisi Lutz Pfannenstiel, takımın bu sezon yeteri kadar puan toplayamadığına işaret etti.

Pfannenstiel, iki yıl önce takımı Bundesliga'ya çıkaran Funkel'in görevden alınma kararını zor verdiklerini belirtti.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'da 2016'nın mart ayında göreve getirilen Funkel, 138 maçta takımın başında bulunmuştu.

Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da 15 puanla son sırada yer alıyor.

Fortuna Düsseldorf, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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