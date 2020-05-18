Fortuna Sittard yönetimi kulübün Acun Ilıcalı'ya satılacağı iddiasını yalanladı - Son Dakika
BBC

Fortuna Sittard yönetimi kulübün Acun Ilıcalı'ya satılacağı iddiasını yalanladı

Acun Ilıcalı'nın, eski Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ı satın alacağı, kulübün satışına ilişkin resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı öne sürülmüştü.

Fortuna Sittard yönetimi kulübün Acun Ilıcalı'ya satılacağı iddiasını yalanladı, System.String[]

Türkiye'de spor medyasında, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) takımlarından Fortuna Sittard'ın, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı tarafından satın alınacağının öne sürüldüğü haberler yayımlanırken, kulüp yönetimi bu iddiaları yalanladı.

Avrupa'da bir futbol kulübü sahibi olmayı almayı hedefleyen Acun Ilıcalı'nın, eski Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ı satın alacağı, kulübün satışına ilişkin resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı öne sürülmüştü.

Ancak Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Limburg Eyalet Televizyonu'na (L1) yaptığı açıklamada, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Fortuna Sittard'ın medya-iletişim biriminden bir yetkili, Başkan'ın geçen hafta yaptığı bu açıklamanın hala geçerli olduğunu söyledi.





'Kesinlikle kulübü satmak istemiyorum'

Cuma günü aniden bu konuda söylentiler yayıldığını belirten Işıtan Gün ise olayın nasıl bu noktaya geldiğini anlamaya çalıştığını söyledi.

Türk medyasında yer alan iddialar sonrası, hayatının en komik anlarından birini yaşadığını söyleyen Işıtan Gün, "Çok şaşırdım. Bu aptalca bir söylenti. Kesinlikle kulübü satmak istemiyorum. Son yıllarda birçok teklifi reddettim çünkü geleceğim Fortuna ile" dedi.

Fortuna Sittard Genel Müdürü Ivo Pfennings de, iddiaları yalanladı.

Pfennings, "Birçok kez konuştuk ama kulübün satışı konusunda Işıtan'dan hiçbir şey duymadım. Kulüp satılıyor olsa herhalde benim de haberim olur" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:30 

Son Dakika Dünya Fortuna Sittard yönetimi kulübün Acun Ilıcalı'ya satılacağı iddiasını yalanladı - Son Dakika Dünya

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