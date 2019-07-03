Son Dakika Haberleri: Fortune 500'de Kayseri birincisi Kayseri Şeker oldu
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Fortune 500'de Kayseri birincisi Kayseri Şeker oldu

1 saat önce

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı.

Fortune 500'de Kayseri birincisi Kayseri Şeker oldu, System.String[]
Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı.

Fortune 500 Türkiye araştırma sonuçlarına göre 2018 yılında Kayseri'de birinci olan Kayseri Şeker 2019 yılında da yine Kayseri'de birinci oldu.

Fortune 500 Türkiye araştırması ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Özel hesap dönemi uygulayan şirketler arasında yer alan ve 30 Nisan 2019 tarihi hesap yılı sonu olarak baz alınan Kayseri Şeker,1.708.438.855 TL net satışı ile Türkiye genelinde 168 nci sırada Kayseri'de ise birinci sırada yer almayı başarmıştır dedi.

Başkan Akay ayrıca yapılan araştırma sonuçlarına göre Kayseri Şeker'in öz kaynak kullanımında da 879.748.882 TL ile ülke genelinde 98 nci sırada yerini aldığını belirtti.

2018 yılının 500 listesi, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, CRIF Türkiye Birim Müdürü Yavuz Arsoy ve Fortune Türkiye Finans Editörü Ayfer Yıldız'ın katıldığı bir etkinlikle açıklandı.

Araştırmanın nasıl yapıldığına dair bilgi veren CRIF Türkiye Birim Müdürü Yavuz Arsoy, "Geçtiğimiz 11 yılda olduğu gibi bu sene de uyguladığımız Anayasa maddelerimiz var. Bunun başında gelen ilk nokta firmaların bu çalışmaya gönüllülük esasına göre katılmaları. Bu gönüllülük esası yanı sıra bütün finansal verileri ve istenilen diğer verileri eksiksiz şekilde bize ulaştırıyor olmaları gerekiyor. Mart ayı başında başlayan çalışmamız çerçevesinde şirket veri tabanımızda bulunan verilerden ve bilgilerden hareketle listeye girebilecek potansiyel 3 bin firma tespit edilmiş olup birebir temasa geçildi. Onlara böyle bir çalışmayı tekrar hatırlatıp, katılıp katılmayacakları soruldu. İstenilen bilgiler talep edildi. Bunun yanı sıra verileri gerek KAP gerekse diğer kanallardan açıklayan firmaların da bilgileri, ilgili kaynaklardan temin edildikten sonra çalışmamızı yapmaya başladık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Kayseri Şeker, Kayseri, Türkiye, Ekonomi
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