Fortune 500 Türkiye'de lider TÜPRAŞ oldu
56 dakika önce
TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de, 88,6 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:08
TÜPRAŞ, Türkiye
'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de, 88,6 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu.
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