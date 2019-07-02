Son Dakika Haberleri: Fortune 500 Türkiye'de lider TÜPRAŞ oldu
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Fortune 500 Türkiye'de lider TÜPRAŞ oldu

56 dakika önce

TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de, 88,6 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu.

Fortune 500 Türkiye'de lider TÜPRAŞ oldu, System.String[]
TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de, 88,6 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:08 
Türkiye, Ekonomi
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