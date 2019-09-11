Son Dakika Haberleri: Forum Aydın'da alışverişler Jeep Renegade sahibi yapıyor
Son Dakika Güncel Haber

Forum Aydın'da alışverişler Jeep Renegade sahibi yapıyor

1 saat önce

Aydın'ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, 9 Eylül – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında yılın kampanyasına imza atarak 2019 model Jeep Renegade hediye ediyor.

Forum Aydın'da alışverişler Jeep Renegade sahibi yapıyor, System.String[]

Aydın'ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, 9 Eylül – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında yılın kampanyasına imza atarak 2019 model Jeep Renegade hediye ediyor.


Hem Aydın'ın hem de çevre illerin çekim merkezi Forum Aydın, 9 Eylül – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlediği araç kampanyasıyla, ziyaretçilerine son model Jeep Renegade araç hediye ediyor. 9 Eylül'de başlayan kampanya 22 Aralık 2019 günü sonlanacak, talihlinin belirleneceği çekiliş ise 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Forum Aydın Zeytin Meydanı'nda Noter ve Milli Piyango yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.


Tek seferde yapılan her 100 TL'lik alışveriş için bir çekiliş kuponuna sahip olan Forum Aydın ziyaretçileri, fiş ya da faturaları ile danışmaya kayıt yaptırarak kampanyaya katılabiliyor. - AYDIN

Aralık, Eylül, Aydın, Jeep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlete en borçlu şirketler listesi açıklandı
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:12:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forum Aydın'da alışverişler Jeep Renegade sahibi yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]