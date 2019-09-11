Forum Aydın'da alışverişler Jeep Renegade sahibi yapıyor

Aydın'ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, 9 Eylül – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında yılın kampanyasına imza atarak 2019 model Jeep Renegade hediye ediyor.



Hem Aydın'ın hem de çevre illerin çekim merkezi Forum Aydın, 9 Eylül – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlediği araç kampanyasıyla, ziyaretçilerine son model Jeep Renegade araç hediye ediyor. 9 Eylül'de başlayan kampanya 22 Aralık 2019 günü sonlanacak, talihlinin belirleneceği çekiliş ise 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Forum Aydın Zeytin Meydanı'nda Noter ve Milli Piyango yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.



Tek seferde yapılan her 100 TL'lik alışveriş için bir çekiliş kuponuna sahip olan Forum Aydın ziyaretçileri, fiş ya da faturaları ile danışmaya kayıt yaptırarak kampanyaya katılabiliyor. - AYDIN