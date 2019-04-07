Forum Aydın'da Kazı-kazan Heyecanı Başlıyor
1 saat önce
Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, 8-12 Nisan tarihleri arasında alışveriş keyfinize Kazı-Kazan kampanyasıyla heyecan katacak.
Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, 8-12 Nisan tarihleri arasında alışveriş keyfinize Kazı-Kazan kampanyasıyla heyecan katacak.
Düzenlenen kampanya kapsamında aynı gün içinde iki fişte toplam 300 TL alışveriş yapan herkes, anında Kazı - Kazan kartlarından birine sahip olacak. Forum Aydın, bahar alışverişlerine kazanç katacak Kazı - Kazan kampanyası kapsamında ziyaretçilerine anında pek çok sürpriz hediye kazandıracak. 8 - 12 Nisan 2019 tarihleri arasında Forum Aydın'dan aynı gün içinde en fazla iki fişte toplam 300 TL'lik alışveriş yapan herkes anında bir Kazı - Kazan kartına sahip olacak. Forum Aydın'ın Kazı - Kazan kartlarında kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine, ünlü markaların mağazalarında geçerli hediye çeklerinden yemek ve tatlı menülerine dek pek çok sürpriz ziyaretçileri bekliyor. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
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