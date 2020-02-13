Forum Aydın'dan çiftlere Sevgililer Günü daveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Forum Aydın'dan çiftlere Sevgililer Günü daveti - Son Dakika

Forum Aydın'dan çiftlere Sevgililer Günü daveti

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Forum Aydın AVM, Sevgililer Günü'nde hem eğlenmek hem de kazanmak isteyen çiftlere davette bulundu.

Forum Aydın'dan çiftlere Sevgililer Günü daveti, System.String[]

AYDIN (İHA) – Forum Aydın AVM, Sevgililer Günü'nde hem eğlenmek hem de kazanmak isteyen çiftlere davette bulundu.


Ziyaretçileri için birbirinden keyifli etkinlikler hazırlayan Forum Aydın, Sevgililer Günü'ne özel Aşk Oyunu ve Pamela Konseri ile dikkat çekiyor. 14-15 Şubat tarihlerinde Forum Aydın'dan 250 TL ve üzeri alışveriş yapan çiftler "Aşk Oyunu"na katılmaya hak kazanacak ve anında sürpriz hediyelerden birine sahip olacak. 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek Pamela konseri, Forum Aydın'ı ziyaret eden aşıklara keyifli zamanlar sunacak.


Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu yıl Sevgililer Günü için ziyaretçilerine özel keyifli ve kazançlı fırsatlar hazırladı. 14-15 Şubat 2020 tarihlerinde Forum Aydın'dan en fazla iki fişte 250 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm çiftler, birlikte Zeytin Meydanı'na giderek "Aşk Oyunu"na katılmaya hak kazanacak. Ekranda dönen kalplerden seçtikleri numaraya basan çiftler, anında sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Forum Aydın'ın Aşk Oyunu'na katılanları pek çok sürpriz hediye bekliyor.


16 Şubat 2020 Pazar günü ise uzun zamandır beklenen Pamela konseri çiftlerin ve tüm Forum Aydın ziyaretçilerinin katılımıyla saat 17.00'da Zeytin Meydanı'nda başlayacak. Pamela en sevilen şarkılarını, özellikle de romantik notalarıyla "Yara" albümünden şarkılarını sevenler için söyleyecek.


Sevgililer Günü alışverişinden kazançlı çıkmak isteyen, sevdiğiyle beraber katılacağı bir konser arayan herkes, Forum Aydın'a davet edildi. - AYDIN

Sevgililer Günü, Zeytin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kapalı alanda sigara içene 187 TL, içilmesine müsaade eden işletmeye de 12 bin 938 TL ceza uygulanacak
Galatasaray Divan Kurulu'nda Falcao eleştirisi: 335 milyon TL'nin yarısıyla amatör branşları ihya edersiniz Oyuncu Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldığı yönündeki haberleri yalanladı FETÖ'nün hücre evine düzenlenen baskında "Gülen" imzalı saat bulundu

Son Dakika Haberleri
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi
13:41 Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Forum Aydın'dan çiftlere Sevgililer Günü daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]